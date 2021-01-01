احذر من رسائل البريد الالكتروني تحمل معلومات هامة لكن ربما تكون « خبيثة »

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رصد تقرير حديث زيادة ملحوظة في الرسائل الالكترونية الخبيثة خلال مارس الماضي و التي تضاعفت اعدادها مقارنة بمعدلات شهر فبراير السابق عليه و رصد التقرير نشر برمجيتي Emotet وQbot الخبيثتين. وتستهدف الحملة الشركات والمؤسسات، حيث ارتفع عدد رسائل البريد الإلكتروني التخريبية من حوالي 3 الاف في فبراير 2022 إلى ما يقرب من 30 الف في مارس. ومن المحتمل أن تكون الحملة مرتبطة بالنشاط المتزايد لشبكة Emotet الروبوتية.



ووجد خبراء كاسبرسكي ان نشر برمجيتي Qbot وEmotet الخبيثتين، اللتين تنتميان إلى التروجانات المصرفية سيئة السمعة العاملة ضمن الشبكات الروبوتية، بإمكانهم سرقة بيانات المستخدمين وجمع البيانات من الشبكات المؤسسية المصابة، وتوسعة انتشارهما في الشبكة، وتثبيت برمجيات فدية على الأجهزة الشبكية. وتتمثل إحدى وظائف Qbot أيضًا في الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وسرقتها.



ويعترض مجرمو الإنترنت مراسلات قائمة بين أطراف ويرسلون إلى هذه الأطراف بريدًا إلكترونيًا يحتوي على ملف أو رابط يؤدي غالبًا إلى خدمة استضافة سحابية معروفة. ويكمن الهدف من البريد الإلكتروني في إقناع المستخدمين إما بتتبع الرابط وتنزيل مستند مؤرشف وفتحه باستخدام كلمة مرور مذكورة في البريد الإلكتروني، أو فتح ملف مرفق. ويذكر المهاجمون عادةً أن الملف يحتوي على بعض المعلومات المهمة، كعرض تجاري ما، لإقناع المستخدمين بفتحه أو تنزيله.

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ويري التقرير ان من يتم وقوعه ضحية هذه البرمجيات يمكن ان يتلقي رسالة بريد إلكتروني مرسلة على شكل ردّ في سياق مراسلات، لكن في الواقع ان هذا الرابط ليس الا رابط خبيث، يحتوي على مستندات يحتاجها المستلم.وقال أندري كوفتون الخبير الأمني لدى كاسبرسكي، إن تقليد مراسلات العمل «خدعة شائعة» يستخدمها مجرمو الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه الحملة «أكثر تعقيدًا من المعتاد»، نظرًا لأن المهاجمين يعترضون محادثة قائمة ويُقحمون أنفسهم فيها، ما يجعل من الصعب اكتشاف مثل هذه الرسائل. وأضاف: «بينما قد يشبه هذا المخطط هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات، والتي يتظاهر فيها المهاجمون بأنهم زملاء ويجرون محادثات مع الضحايا، لكن الفرق يكمن هنا في أن المهاجمين لا يستهدفون أفرادًا بعينهم، فالمراسلات ليست سوى وسيلة ذكية لزيادة احتمال أن يفتح المستلم الملفات المرفقة بها».