بمواصفات جبارة فيفو تعلن رسميا عن سلسلة هواتف vivo X80 بمواصفات جبارة..

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صورة الخبر: vivo X80
vivo X80

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن سلسلة هواتفها الرائدة vivo X80، والتى تأتى بمواصفات عملاقة خاصة مع هاتف vivo X80 Pro الأكثر تميزا في السلسلة، حيث تأتى الهواتف مع عدد من الإمكانات المتميزة للغاية .

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف فيفو الرائدة vivo X80 جاءت بتصميم مميز للغاية ، مع عدد من التقنيات في الكاميرا والشاشة مع دعم الشحن السريع، ودعم تقنية الجيل الخامس 5G ونظام التشغل الأحدث من جوجل Android 12 .

هاتف فيفو vivo X80 Pro
ويأتى هاتف فيفو vivo X80 Pro بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع AMOLED وتستخدم تقنية E5 LTPO2 ، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار.

ويقدم vivo X80 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL GNV منتصنيع شركة سامسونج دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر Sony IMX598 من شركة سوني ، وكاميرا دقة 12 ميجا بيكسل مع ميزة التقريب البصرى 2x مدعومة بـ OIS ، وكاميرا مقربة 5x دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .

ويعمل vivo X80 Pro بنستختين من المعالجات أحدهما بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية مع معالج آخر من نوع Dimensity 9000 من شركة ميديا تيك ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت، وبطارية 4700 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط .

ويبدأ سعر vivo X80 Pro من 840 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 15 ألف و 600 جنيه مصرى.

هاتف فيفو vivo X80
ويأتى هاتف فيفو vivo X80 بشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع Samsung E5 AMOLED، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية ، وشهادة IP68 ضد الماء والغبار، ودعم التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100 % .
ويقدم vivo X80 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع Sony IMX866 من شركة سونى دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية دقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .

ويعمل vivo X80 بمعالج من نوع Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط .

ويبدأ سعرvivo X80 من 565 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و 500 جنيه مصرى.

المصدر: صدى البلد

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