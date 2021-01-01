تطبيق جديد يعمل بديلا لأداة الرسوم المتحركة Flipnote Studio..لمستخدمي ألعاب Nintendo..



Nintendo Nintendo

يعانى مستخدمو ألعاب الفيديو خاصة مستخدمي أجهزة Nintendo من أن تطبيقات الرسوم المتحركة من Nintendo قد لا يكون متاحة للتنزيل إلا من خلال عدد من الطرق غير المباشرة والتى تصعب على المستخدمين تشغيلها على هواتفهم.



وبحسب موقع Nintendo Life فإن منصة Playdate تعد منصة مفتوحة مع المطورين الذين يستطيعون إنشاء وتوزيع برامج سهلة التحميل لها، وأحد هذه التطبيقات هو Playnote Studio ، وهو تطبيق صغير أنيق لأي شخص يفتقد أداة الرسوم المتحركة البسيطة والرائعة من Nintendo DSi ، Flipnote Studio.



وعلى الرغم من أن تطبيق الرسوم المتحركة من Nintendo قد لا يكون متاحًا للتنزيل، إلا أنه يمكن عرض الرسومات على غرار flipbook والتي تم إنشاؤها باستخدام Flipnote Studio على Playdate باستخدام برنامج المطور جيمس دانيال.

قد يعجبك أيضا...

ويعتمد تطبيق Playnote Studio على مشغل سابق يستند إلى الويب ، ويستخدم ذراع وحدة التحكم للسماح لك بالانتقال إلى الأمام والخلف من خلال إطارات الرسوم المتحركة.ويمكنك التوجه إلى playnote.studio للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل التطبيق على Playdate والاستمتاع بـ Flipnotes .