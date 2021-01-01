"VK" الروسية توفر خدمات جديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية

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صورة الخبر: شبكة " VK"
شبكة " VK"

أعلن القائمون على شبكة " VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة ستحصل على خدمات جديدة لمحبي الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصفحات الإلكترونية التابعة للشبكة فإن خدمة VK Play التي ستتوفر قريبا في الشبكة ستصبح نقطة وصول أساسية لخدمات الألعاب الإلكترونية، وستوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو، إضافة للخدمات السحابية للألعاب، وستمنحهم خدمات البث المباشر للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وستضم خدمة VK Play عدة فئات من الألعاب الإلكتروينة منها ألعاب الأكشن وألعاب التفكير وتنشيط الذكاء وغيرها، كما ستتنوع ألعابها لتكون قابلة للتشغيل عبر مختلف أنواع الحواسب والهواتف حتى مع الحواسب ذات قدرات التشغيل المحدودة والتي تعمل مع شبكات إنترنت بسرعات بطيئة نسبيا.

وأشار القائمون على "VK" إلى أن المبرمجين سيوسعون باستمرار مجموعة الألعاب التي ستقدمها الخدمة الجديدة وسيطورون الميزات التي توفرها، كما سيعملون قبل نهاية العام الجاري على إدخال تحديثات على التصميم العام لواجهات الاستخدام في الشبكة.

وتسعى "VK" في الفترة الأخيرة لتوفير العديد من الميزات الجديدة لمستخدميها بما فيها ميزات لتحسن مشاهدات الفيديو الميزات التي تساعد صناع المحتوى وأصحاب الأعمال على جني الأرباح عبر الترويج لمنتجاتهم من خلال الشبكة.

المصدر: روسيا اليوم

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