بمعالجات SD 8 Gen 1 و Dimensity 9000 فيفو تكشف عن هاتفي X80 و X80 Pro



فيفو فيفو

أعلنت فيفو اليوم عن هاتفي X80 و X80 Pro وكانت ظهرت الفترة السابقة عدة تسريبات عن كلاهما.



هاتف X80 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة من تصنيع سامسونج وبدقة QHD+ ومعدل تحديث 120Hz ومعالج Snapdragon 8 Gen 1 وهناك نسخة آخرى بمعالج ميدياتيك Dimensity 9000.



الهاتف يأتي برامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت وبطارية بقوة 4,700 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.

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يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر سامسونج ISOCELL GNV وفتحة عدسة f/1.57 وكاميرا خلفية ثانية للتقريب البصري 2x بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.85 ومستشعر سوني IMX663 وكاميرا خلفية ثالثة للتقريب البصري 5x بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/3.4 وكاميرا رابعة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ومستشعر سوني IMX598.تعتمد فيفو في الكاميرات الخاصة بها على عدسات من شركة Zeiss ومعالجة الصور ستتم من خلال الشريحة الخاصة بشركة فيفو وهي V1+ ISP وستساعد على تحسين الصور في الإضاءة المنخفضة وكذلك يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.5.الهاتف مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ويعمل بنظام Android 12 مع واجهة OriginOS الموجهة للسوق الصيني وسيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 840 دولار.أما هاتف X80 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120Hz وأيضاً من تصنيع سامسونج ومعالج Dimensity 9000 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت.الهاتف يأتي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.75 ومستشعر سوني IMX866 وكاميرا خلفية ثانية للتقريب البصري 2x بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.98 وكاميرا ثالثة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.5.يأتي الهاتف ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 80 وات ولكن لا يدعم الشحن اللاسلكي ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بنظام Android 12 وسيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 565 دولار.