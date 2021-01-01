مواصفات و سعر الهاتف BLU F91 مع المميزات والعيوب



BLU F91 BLU F91

بعد أن تم، الإعلان عن الهاتف، BLU G91 Max، في نهاية شهر فبراير الماضي، قامت الآن، شركة بلو برودكتس، بإزاحة الستار رسميا عن، الهاتف BLU F91، مع دعم، شبكات الجيل الخامس، ليكون بذلك، أول هاتف 5G، من الشركة الأمريكية، وبسعر رخيص جدا، كما عودتنا الشركة، حيث يصل هذا الهاتف، بمعالج متوسط، من ميديا تيك، وشاشة كبيرة، بتصميم الثقب، وكاميرات مميزة، وبطارية كبيرة، تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي، والشحن العكسي، ومع كل ذلك، فإن السعر لا يتخطى، 250 دولارا، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف BLU F91، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات الهاتف بلو إف 91

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 20 أبريل، وتم طرحه للبيع، من خلال المتاجر، عبر الإنترنت، في نفس اليوم، وسيتم إطلاقه، في المتاجر المحلية، قبل نهاية شهر أبريل.



أبعاد الهاتف: الهاتف BLU F91، يتوفر بارتفاع 168.7 ملم، × عرض 76.8 ملم، وبسمك 8.9 ملم، وبوزن 209 جرامات.

قد يعجبك أيضا...

الشبكة: شبكات الاتصال المدعومة، هي 2G، و3G، و4G، و5G، وWi-Fi 5 (ac)، كما أن الهاتف، يدعم تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.سعر ومواصفات الهاتف BLU F91الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة بشكل الثقب، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.8 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2460×1080 بكسل، وعلى الرغم من، وصول بعض الهواتف، بمعدل تحديث 144 هرتز، إلا أن، شاشة الهاتف، BLU F91، مازالت تستخدم، معدل التحديث القياسي، الذي يبلغ 60 هرتز.المعالج: الهاتف الجديد من بلو، يصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 810، المبني على تقنية تصنيع، بدقة 6 نانومتر، والمكون من، نواتين Cortex A76، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، والهاتف BLU F91، يصل كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، ويعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من شركة بلو.الكاميرا الأمامية: تم تقديم، هذا الهاتف، مع كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يحتوي هاتف BLU F91، على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر، Samsung GM1، وبدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرابعة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.البطارية: بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السلكي السريع، بقوة 18 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 10 واط، والشحن العكسي، ومنفذ شحن البطارية، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 جيجا رام.مميزات الهاتف BLU F91يتوفر بمعالج تشغيل، أكثر من رائع، حيث يعد، بتجربة لعب، سريعة جدا، بمعدل فريمات عال، ويعد كذلك باستقرار، على مستوى الأداء، حتى بعد فترة، من الاستخدام.الكاميرات الخلفية، جيدة للغاية، وتأتي بدقة عالية، وبجودة تصوير فيديوهات مميزة، وتدعم العديد من، الخصائص الحديثة، بما في ذلك، خاصية HDR، وpanorama، والوضع الليلي، مع تقليل ضوضاء، الإطارات المتعددة، والعديد من الخصائص، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي، في التقاط الصور، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف BLU F91، يعتبر من أرخص، الهواتف التي تحتوي على، 4 كاميرات، في الخلف.البطارية التي تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، قادرة على تشغيل، الهاتف لمدة 3 أيام، من الاستخدام المنتظم، ويمكن شحنها، في أقل من ساعتين، بفضل تقنية الشحن السريع، وبغض النظر عن ذلك، يمكن شحن البطارية، لا سلكيا بقوة 10 واط.دقة الكاميرا الأمامية، عالية جدا، وفتحة العدسة واسعة، كما أن، جودة تصوير الفيديوهات، مقبولة في هذه الفئة السعرية.تصميم الشاشة جديد، وهو أفضل بكثير، من المنافسين، حيث إن، معظم الهواتف المنافسة، تأتي بتصميم النوتش، كما أن، جودتها عالية جدا، مقارنة بحجمها الكبير.يدعم تركيب، كارت ميموري، MicroSD، بسعة 256 جيجا بايت، في فتحة مخصصة، وهذا يعني أن، المستخدمين سيتمكنون من، تركيب شريحتي اتصال 5G، وبطاقة ذاكرة خارجية، في نفس الوقت.يحتوي BLU F91 على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب، كما أنه، يدعم مستشعر التسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر التقارب، ومستشعر البوصلة.يدعم خاصية NFC، للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وغيرها من الخدمات المماثلة، ويدعم أيضا، مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.يدعم إصدار Bluetooth 5.1، ويدعم الراديو FM، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS.عيوب الهاتفمعدل تحديث الشاشة، ضعيف جدا، وكنا نطمح أن، يكون 90 هرتز، على الأقل، مثل معظم الهواتف المنافسة، بدلا من، 60 هرتز.BLU F91، يعمل بنظام التشغيل، القديم من جوجل، وذلك بالرغم من، وجود هواتف منافسة، تعمل بنظام، Android 12، الأحدث على الإطلاق.مستشعر البصمة، المدمج في زر التشغيل، لا يقدم، تجربة الاستخدام، المنتظرة من هاتف، بهذا السعر.بروز الكاميرات الخلفية، عن الظهر، يجعل العدسات، معرضة للخدش، والكسر بسهولة.يتوفر للشراء، بلون واحد فقط، وهو الأزرق السماوي.سعر الهاتف BLU F91الهاتف BLU F91، متوفر حاليا للشراء، من خلال، متجر أمازون، بسعر يبلغ حوالي، 250 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة تخزين، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.