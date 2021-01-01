تويوتا يطلق فورتشنر 2023 في مصر



فورتشنر 2023 فورتشنر 2023

بشكل رسمي تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق موديل 2023 من تويوتا فورتشنر في مصر، حيث يتميز هذا الموديل من السيارة بتجهيزات جديدة وأيضا بتقديم فئة سبورت الثالثة الجديدة من هذه السيارة، وذكرت تويوتا مصر أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى سمارت بسعر 890 ألف جنيه (دفع خلفي).



- فئة ثانية إليجانس بسعر مليون و40 ألف جنيه (دفع كلي).

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- فئة ثالثة سبورت (الجديدة) بسعر مليون و70 ألف جنيه (دفع كلي).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، الأولى لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2700 سي سي وبقوة 163 حصان وعزم 234 نيوتن متر، ويتم تقديمه بالفئة الأولى (دفع خلفي) من السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.أما الفئة الثانية من المحركات فهي أكبر حجما، حيث يتكون المحرك من 6 اسطوانات، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 234 حصان، ويتصل هذا المحرك ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتقدمه الشركة بخاصية الدفع الكلي مع الفئتين الثانية والثالثة الأعلى من السيارة.وتشمل التجهيزات التي تقدمها تويوتا بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى سمارت:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية لحماية ركبة السائق.- نظام المكابح ABS.- نظام مساعدة المكابح BA.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية خلفية.- مثبت سرعة.- شاشة 4.2 بوصة وسط العدادات خلف عجلة القيادة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء يدوي بفتحات خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من القماش.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم الكهربائي.- زجاج داكن.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثانية إليجانس:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- انذار صوتي لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- مقاعد أمامية يمكن التحكم فيها كهربائيا.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.فئة ثانية سبورت (الجديدة):وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- مصدات أمامية وخلفية رياضية.- شبكة تهوية أمامية رياضية.- تكييف هواء ثنائي النطاق مع مخارج تكييف خلفية.- مخرج كهرباء 12 فولت.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- صندوق تبريد أمامي.- زجاج داكن (جانبي وخلفي).- كاميرا خلفية.- مفتاح بصمة للسائق والراكب الأمامي والصندوق الخلفي.- شاشة باللمس 8 بوصة.