«أودي»تختبر تقنية جديدة للحفاظ على حياة الطلاب والمرضى

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تختبر العلامة التجارية تقنية جديدة للمركبة الخلوية «C-V2X» التي ستنبه السائقين بأن حافلة مدرسية أو سيارة إسعاف متوقفة على الطريق أمامك.



على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أودي تختبر تقنيتها تلك لاستخدامها في مناطق المدارس ومع راكبي الدراجات.



والعلامة التجارية تعمل مع «Navistar» في مشروع جديد يهدف إلى جعل مشاركة السيارات والحافلات المدرسية في الطريق أكثر أمانًا.

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تهدف الشراكة إلى استخدام تقنية السيارة الخلوية لإنشاء خط اتصال بين سيارات العلامة التجارية الألمانية وسائقي الحافلات المدرسية، فضلًا عن المركبات الأخرى مثل سيارات الإسعاف.يتضمن عمل أودي بتقنية «C-V2X» تطوير أدوات تُعلم السائقين بأمثال الاختناقات المرورية القادمة أو أعمال الطرق. الآن، تريد أودي أن ترى مستقبلًا حيث يتم تنبيه السائقين لإيقاف حافلات المدرسة أو مركبات الطوارئ، وكلاهما غالبًا ما يتوقف بشكل غير متوقع لالتقاط أو انزال الأفراد.وتعمل الخاصية على تحذير السائقين من وجود مركبة متوقفة حول المنعطف وإخبار سائقي الحافلات المدرسية بأن السيارة تتسارع نحو موقعهم، مما يمنح هؤلاء السائقين خيار الاحتفاظ بها يُغلق الباب حتى تمر السيارة المخالفة أو تتوقف.في الوقت نفسه، سترسل الحافلة المدرسية أو سيارة الطوارئ معلومات إلى السيارة القريبة لتنبيه سائقها بتحذيرات مرئية ومسموعة. تخطط الشركتان لاختبار المركبات باستخدام ميزة «C-V2X» المحددة على الطرق الحقيقية هذا الصيف.كان تحسين سلامة الحافلات المدرسية مشروعًا امتد لعقود من الزمن لمجلس أبحاث النقل «TRB»، والذي أصدر دراسة تركز على كيفية جعل الأطفال يذهبون إلى المدرسة بأمان أكبر في طريق العودة في عام 1989.وفي أغسطس 2020، أصدرت «TRB» معلومات وجدت حافلات مدرسية آمنة نسبيًا عند مقارنتها بوسائل النقل الأخرى، حيث تمثل ربع الأميال التي يقطعها الطلاب في الولايات المتحدة ولكنها تمثل أقل من 4 في المائة من الإصابات و2 في المائة من الوفيات التي يعاني منها الطلاب.وفي الوقت نفسه، ذكرت أودي أن هناك ما يقرب من 25000 إصابة في منطقة المدرسة و100 حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها كل عام. بالإضافة إلى ذلك، شاركت العلامة التجارية أنه في عام 2019 في الولايات المتحدة، وكان هناك ما يقدر بنحو 17 مليون انتهاك لوقف الذراع، أي عندما لا يتوقف السائق على الرغم من تمديد علامة التوقف للحافلة المدرسية.هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أودي اختبار تقنيات «C-V2X» بهذه الطريقة، وفي أكتوبر 2020، أعلنت العلامة التجارية عن مشروع مع المعلومات التطبيقية لتنبيه السائقين عند دخولهم منطقة المدرسة أو عندما يقتربون من حافلة مدرسية متوقفة.في مارس الماضي، أعلنت «أودي» أيضًا عن شراكة مع «Commsignia وQualcomm وSpoke»، وهي منصة تنقل تهدف إلى جعل ركوب الدراجات أكثر أمانًا وترابطًا، لتحسين سلامة راكبي الدراجات.