ارتفاع أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2022



شيري أريزو 5 شيري أريزو 5

أخطرت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية شيري في مصر، اليوم شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة جديدة لأسعار شيري أريزو 5 موديل 2022 وذلك للمرة الثانية خلال شهر إبريل، وبلغت قيمة الزيادة هذه المرة 5 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المحلية.



أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

حيث ارتفعت الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2022 إلى سعر 217 ألف جنيه مقارنة بسعر 212 ألف في نهاية الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري، وسجلت الفئة الثانية سعر 242 ألف جنيه بدلاً من سعر 237 ألفاً سابقاً، بينما جاءت الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً بسعر 257 ألف جنيه مقابل سعر 252 ألفاً في السابق.



مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2022

وتعتمد شيري أريزو 5 موديل 2022 على محرك تبلغ سعته 1500 سي سي، ويولد قوة 114 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 141 نيوتن / متر، ويتصل محرك الفئة الأولى بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أما الفئة الثانية والثالثة فتتنقل سرعتهما عبر ناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات “CVT”، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية من خلال منظومة جر أمامي.

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وتتوفر لسيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 مجموعة من وسائل الأمان والسلامة، من أهمها وسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، ونظام مانع للسرقة، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، تثبيت لمقعد الأطفال ISO FIX، ونظام منع إدارة المحرك، بالإضافة إلى إمكانية التحكم فى ارتفاع أحزمة أمان المقاعد، برنامج تحذير المسافة الخلفية، وتزيد عليهم في الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا كاميرا خلفية وإنذار أحزمة الأمان الأمامية.