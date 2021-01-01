الوكلاء يطرحون 7 سيارات 2023 خلال الربع الثاني من العام



سيارات سيارات

على عكس التيار طرح عدد من الوكلاء المحليين سيارات 2023 مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها سوق السيارات، سواء ارتفاع أسعار الدولار التي أثرت بشكل مباشر على زيادة أسعار المركبات، أو عدم توافر المعروض من السيارات، نتيجة توقف فتح الاعتمادات الاستيرادية.



سيارات 2023

ويرجع سبب طرح هذه الموديلات إلى كونها مجمعة محلياً كافة، بسبب توفر مكونات الإنتاج قبل دخول قرار البنك المركزي حيز التنفيذ.



وتنشر ” ايجيبت أتوموتيف” أسعار 7 سيارات 2023 بعد طرحها رسميا داخل السوق المصرية، ونستعرضها خلال التقرير التالي:

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تويوتا فورتشنر موديل 2023وتأتي تويوتا فورتشنر موديل 2023 عبر نوعين من المحركات، الأول بسعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وبالنسبة للمحرك الثاني جاء بمحرك V6 سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر.وسجلت تويوتا فورتشنر موديل 2023 للفئة الأولى سمارت سعر 890 ألف جنيه، وبلغت الفئة الثانية إليجانس سعر مليون و40 ألف جنيه، فيما وصلت الفئة الثالثة الجديدة سبورت إلى سعر مليون و70 ألف جنيه.نيسان سنترا بريميوم 2023جاءت سيارات نيسان سنترا بريميوم 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1.598 سي سي، ويعطي الحد الأقصى للعزم 154 نيوتن /متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.وتتوفر نيسان سنترا بريميوم 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر 347.400 جنيه.نيسان سنترا موديل 2023سجلت سيارات نيسان سنترا موديل 2023 في الفئة الأولى سعر 337.500 جنيه، وقدرت الفئة الثانية بسعر 355.500 جنيه، وحددت أسعار الفئة الثالثة بمبلغ 374.400 جنيه، بينما جاءت الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً بسعر 378.400 جنيه .تحتوي نيسان سنترا 2023 على محرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 118 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، حيث تعتمد السيارة على منظومة جر أمامي تمكنها من التسارع من وضع الثبات لتصل إلى 100 كم/ ساعة خلال 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود بها نحو 8.9 لتر عند قطع السيارة مسافة 100 كم.نيسان صني موديل 2023قدرت أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 بالفئة الأولى نحو 228.400 جنيه، وقدرت أسعارالفئة الثانية بنحو 249.500 جنيه.وبلغت أسعار الفئة الثالثة نحو 263 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة بنحو 274 ألفاً.تعتمد نيسان صني 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التى تُمكنها من التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة خلال 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.شيفروليه الفان N300 موديل 2023تعتمد شيفروليه الفان N300 بمحرك سعة 1200 سي سي، بقدرة 86 حصان، والذي يتمتع بميزة الحقن الإلكتروني للوقود مما يضاعف من اقتصادية في استهلاك الوقود لأقصى حد، وبناقل حركة يدوى 5 سرعات.بلغت أسعار شيفروليه الفان N300 موديل 2023 للفئة الأولى سعر 174.750 جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزا بنحو 203 ألف جنيه.سيارات شفروليه الجامبوجاءت سيارات شفروليه الجامبو عبر 3 طرازات متنوعة وتتضمن الآتي:– شيفروليه الجامبو NKRوتأتي شاحنات شيفروليه الجامبو 5000 “NKR” بفئتين من التجهيزات، بلغت أسعار الفئة الأولى 409.700 جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بسعر 430.990 جنيه.وجاءت شيفروليه الجامبو NKR بمحرك 4 سلندر ، سعته 2771 سي سي، وبنظام ديزل حقن مباشر ، وينتج قوة 80 حصان، وعزم أقصى للدوران 175 نيوتن /متر، يتصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات.– شيفروليه الجامبو N700وبلغت شاحنات شيفروليه الجامبو N700 سعر 478.500 جنيه، فيما حصلت الفئة الثانية على سعر 486.600 جنيه.وجاءت شيفروليه الجامبو N700 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر ، سعته 4334 سي سي، وبنظام ديزل حقن مباشر ، وينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 285 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات.– شيفروليه الجامبو NQRوسجلت أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو NQR موديل 2023 بقيمة 494.600 جنيه.وجاءت شيفروليه الجامبو NQR موديل 2023 بمحرك 4 سلندر ، سعته 4570 سي سي، بنظام ديزل حقن مباشر ، وينتج قوة121 حصان، وعزم أقصى للدوران 304 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة يدوي خماسي السرعات.شيفروليه الدبابة موديل 2023بلغت أسعار الفئة الأولى من شيفروليه الدبابة موديل 2023 نحو 327.500 جنيه، وسعرت الفئة الثانية بمبلغ 332.500 جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثالثة بمبلغ 360.000 جنيه، أما الفئة الرابعة كاملة التجهيزات فسعرت بنحو 365.000 جنيه.وتتميز شيفروليه الدبابة بمحرك تربو ديزل 2499 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 79 حصان، و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة.