بقوة 256 حصان سوبارو آوت باك الجديدة تُطرح الشهر المقبل

أعلنت شركة سوبارو عن تجديد أيقونتها سوبارو أوت باك موديل 2023 التي تنتمي لفئة SUV.
وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الجديدة من أوت باك Outback تتميز من خلال الملامح الجذابة على المقدمة، والتصميم الجديد للشبكة الأمامية، والكشافات الجديدة العاملة بتقنية ليد، مع فتحات التهوية وألواح الحماية على الرفارف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
مواصفات سوبارو أوت باك موديل 2023
وتتمتع سوبارو أوت باك موديل 2023 بالتجهيزات الفائقة الخاصة بالسلامة مثل نظام Eye-Sight، كما تتوفر للسيارة مرآة LCD للرؤية الخلفية.
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