بقوة 256 حصان سوبارو آوت باك الجديدة تُطرح الشهر المقبل



سوبارو آوت باك سوبارو آوت باك

أعلنت شركة سوبارو عن تجديد أيقونتها سوبارو أوت باك موديل 2023 التي تنتمي لفئة SUV.



وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الجديدة من أوت باك Outback تتميز من خلال الملامح الجذابة على المقدمة، والتصميم الجديد للشبكة الأمامية، والكشافات الجديدة العاملة بتقنية ليد، مع فتحات التهوية وألواح الحماية على الرفارف، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



مواصفات سوبارو أوت باك موديل 2023

وتتمتع سوبارو أوت باك موديل 2023 بالتجهيزات الفائقة الخاصة بالسلامة مثل نظام Eye-Sight، كما تتوفر للسيارة مرآة LCD للرؤية الخلفية.

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وتأتي السيارة بنوعين من المحركات، الأول محرك مسطح boxer تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر، وبقوة 260 حصان/375 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.أما عن المحرك الثاني لسيارة سوبارو أوت باك موديل 2023 فجاء بسعة 2.5 لتر، بسحب طبيعي وبقوة 182 حصان/240 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويرتبط كلا المحركين بناقل حركة CVT.