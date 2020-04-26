سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26-4-2022



اسعار العملات اسعار العملات



يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ إنّ العملة الأمريكية من أهم العملات التي تشهد اهتماما في العالم، لأهميتها في التأثير على الاقتصاد وأسعار مختلف المنتجات المختلفة.



وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء، خاصة بمتابعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، الثلاثاء الموافق 26 أبريل، وذلك على النحو التالي:



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

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سعر الدولار في بنك مصرووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص في بنك مصر سجل الدولار نحو 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.سعر الدولار في البنوك المصريةوسجل سعر الدولار 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، وفي بنك المصرف المتحد سجّل سعر الدولار نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلاميوسجل الدولار سعر 18.60 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.سعر الدولار في بنك الإسكندريةكما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.50 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الحالي.سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.