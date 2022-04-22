صندوق الإسكان الاجتماعى : موعد انتهاء حجز وحدات الموظفين بالعاصمة الإدارية

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حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، آخر موعد لحجز وسداد مقدمات وحدات مشروع سكن مصر المخصصة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر نقلهم ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد الرئيس التنفيذى ل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن يوم الخميس المقبل الموافق 28 أبريل 2022 هو آخر موعد لحجز الوحدات.



وقالت مى عبدالحميد، إنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم (135) بتاريخ 15/3/2021 للبدء فى طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى وقت سابق بفتح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 9024 موظفا كمرحلة أولى، بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للصندوق من هنا للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.

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وأوضحت مى عبد الحميد، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.