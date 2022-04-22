هبطت مؤشرات البورصة المصرية بالمنتصف.. وegx30 يهبط هامشيا

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هبطت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، ليتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10547 نقطة.



وهبط مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100 بنسبة 0.47% ليصل إلى 2754 نقطة.



وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 688.2 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 18.96 مليون جنيه، و 2.7 مليون جنيه على التوالي في حين توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 21.6 مليون جنيه.

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وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 305.2 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 129 مليون ورقة منفذة على 16.9 ألف عملية، من خلال التداول على 172 سهم.أداء الأسبوع:تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خسائر قدرها 1.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 688.9 مليار جنيه مقابل 690.5 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 10,548 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.23%، ومال السبعيني إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 3.1% مغلقا عند مستوى 1831 نقطة.وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 2.39% مغلقا عند مستوى 2767 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 50 فقد سجل تراجعا بنحو 1.03% مغلقا عند مستوى 1833 نقطة.بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,496 مليون ورقة منفذة على 157 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 42.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,638 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 37.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 78.8 مليون ورقة منفذة على 5,5 ألف عملية خلال الأسبوع.واستحوذت الأسهم على 45.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.77% خلال الأسبوع.