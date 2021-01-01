تقنية ذكية تُغنيك عن الجيم..مرايا تعمل كمدرب منزلي ..

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يحب الكثيرون من ممارسى الرياضة التأمل فى صورهم المنعكسة فى المرايا الموجودة فى الصالات الرياضية. وعلى غرار ذلك، أُطلق نوع من مرايا اللياقة الذكية ذات تقنية عالية تحمّس هؤلاء ممن يريدون المحافظة على صحتهم ولياقتهم البدنية.



تقيس هذه المرايا طول 6 أقدام (180 سم) ذات تقنية عالية وتحتوى على جهاز كمبيوتر، وتتصل بالإنترنت، وتعمل أيضًا كشاشة لعرض مقاطع فيديو.



تعمل المرايا من خلال التواصل مع مدرب عبر الإنترنت، ويظهر بعد ذلك على شاشة المرآة مع انعكاسك.

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وفى الأجهزة الأكثر تقدمًا تم تجهيز المرآة بكاميرات ومكبرات صوت، بحيث يمكن للمدرب مراقبة تحركاتك، واقتراح التعديلات والتغييرات.يتوفر للمستخدمين خيار عقد دروس فردية مباشرة أو دروس جماعية بعدد من التدريبات، بما فى ذلك الأوزان، والبيلاتس، والكارديو، واليوجا.وفى المرايا الأقل تقدما، يكون الفيديو والصوت فى اتجاه واحد فقط، حيث يمكنك رؤية وسماع المدرب، وليس العكس. كما أن الدروس لا تعرض فى الوقت الفعلى، لكن تكون عبارة عن مكتبة إلكترونية تحتوى على مقاطع فيديو مسجلة يمكنك تشغيلها.يقدر سعر المرآة بنحو 1000 جنيه إسترلينى (1300 دولار)، ويتم دفع اشتراك شهرى بعد ذلك.كانت «فاها» هى المرآة الأولى التى تم طرحها للبيع فى بريطانيا، صنعتها شركة ألمانية تحمل الاسم نفسه، ودخلت السوق العام الماضى.يقول كولين لوجان، نائب رئيس العلاقات العامة فى شركة «آى فيت»، إن رؤية نفسك فى المرآة تسمح للمستخدم «بتعديل شكله ووضعه، حتى يحصل على الفوائد المثلى من تمارين القوة وتقليل الأخطاء التى قد تؤدى إلى وقوع إصابات».