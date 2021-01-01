أغلى أنواع المانجو في العالم..65 ألف جنيه مصري للكيلو ..

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المانجو

مانجو ميازاكي هي واحدة من أغلى أنواع المانجو في العالم، تتم زراعتها في اليابان، وقد تم بيعها بسعر 2.70 ألف روبية (ما يزيد عن 65 ألف جنيه مصري) للكيلوجرام الواحد في السوق الدولية العام الماضي.

ميزاكي المعروفة أيضًا باسم "Taiyo-no-Tomago" أو "Eggs of Sunshine"، هي مانجو ليست صفراء أو خضراء اللون، بل تتحول من اللون الأرجواني إلى اللون الأحمر المشتعل عندما تنضج، فيما يشبه شكل بيض الديناصورات.

تحمل مانجو ميازاكي أيضًا اسم بيضة التنين بسبب لونها الأحمر الناري، ويزيد وزن هذه المانجو عن 350 جرام وتحتوي على نسبة 15 في المائة أو أعلى من السكر.

اليابان هي أكبر منتج لمانجو ميازاكي، حيث تتم زراعة مانجو ميازاكي بشكل رئيسي في مدينة ميازاكي في مقاطعة كيوشو في اليابان.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، بدأ إنتاج هذا المانجو في ميازاكي خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

حيث تتمتع المدينة بمناخ ملائم لإنتاج هذا المانجو مع طقس دافئ وضوء الشمس لفترات طويلة وسقوط أمطار غزيرة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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