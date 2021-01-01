أغلى أنواع المانجو في العالم..65 ألف جنيه مصري للكيلو ..

مانجو ميازاكي هي واحدة من أغلى أنواع المانجو في العالم، تتم زراعتها في اليابان، وقد تم بيعها بسعر 2.70 ألف روبية (ما يزيد عن 65 ألف جنيه مصري) للكيلوجرام الواحد في السوق الدولية العام الماضي.
ميزاكي المعروفة أيضًا باسم "Taiyo-no-Tomago" أو "Eggs of Sunshine"، هي مانجو ليست صفراء أو خضراء اللون، بل تتحول من اللون الأرجواني إلى اللون الأحمر المشتعل عندما تنضج، فيما يشبه شكل بيض الديناصورات.
تحمل مانجو ميازاكي أيضًا اسم بيضة التنين بسبب لونها الأحمر الناري، ويزيد وزن هذه المانجو عن 350 جرام وتحتوي على نسبة 15 في المائة أو أعلى من السكر.
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