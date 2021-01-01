اليوم ارتفاع في درجات الحرارة.انتشار الرياح الترابية..



الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل.



وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار خلال هذه الأيام، لافتة إلى ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة يوم الجمعة المقبل لتصل إلى 37 درجة ثم تنخفض سريعا، مشيرة إلى أن هذه عادة فصل الربيع.



وتظل الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

قد يعجبك أيضا...

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسوداليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.https://daralmaref.com/media/news/2022/4/25/2022-637865253378862783-886.jpg