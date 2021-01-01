تعرف علي أسباب تسوس الأسنان

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تسوس الأسنان


يفضل العديد من الأشخاص الحفاظ على صحة الأسنان بشكل أكبر، ونعلم جميعًا الأساسيات عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة أسنانك: الفرشاة ، والخيط ، وزيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة.

ولكن هناك عادات وخيارات نمط حياة يمكن أن تضر بصحة أسنانك والتي ستفاجئك، مثل.


تجنب مضغ الثلج
يعتبر مضغ الثلج عادة غير ضارة على ما يبدو ، لكن مضغ الثلج يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لأسنانك ، مما يؤدي إلى حدوث شقوق صغيرة في مينا الأسنان.

يمكن أن تنمو هذه الشقوق بشكل أكبر بمرور الوقت وتتسبب في النهاية في كسر السن ، لذلك من الأفضل عدم اتباعها، وحاول اختيار الماء المثلج بدلاً من ذلك ، أو اطلب مشروباتك بدون ثلج لمقاومة الإلحاح الضار لمضغ تلك المكعبات الصلبة.

أدوية التهاب الحلق
قد تخفف قطرة السعال من التهاب الحلق ، لكن الكثير منها يمكن أن يزيد مشاكل الأسنان سوءًا، قطرات السعال تحتوي على الكثير من السكر، واستحلاب التهاب الحلق يجعل السكر ينتشر على أسنانك بهذا السكر.

مع الفم المليء بالسكر ، يمكن للبكتيريا أن تنمو ، تزداد فرص إصابتك بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

الحلويات
بعض الأطعمة السكرية أسوأ من غيرها، الحلويات السكرية ضارة بشكل خاص لأسنانك، يعرف معظم الناس أن السكر يسبب تسوس الأسنان، يمكن أن تعلق الحلوى التي تلتصق بالأسنان بين شقوق السن ، ولا يستطيع اللعاب التخلص منها، وهي ليست مجرد حلوى - فالوجبات الخفيفة الطبيعية مثل الزبيب والفواكه المجففة الأخرى تحمل نفس مخاطر مشاكل الأسنان.

المصدر: elbalad

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