طريقة عمل كريب بالشاورما بطريقة مميزة

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كريب بالشاورما


إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة في المنزل على الإفطار يمكنك أن تتعرف على طريقة عمل كريب بالشاورما.

مقادير كريب بالشاورما

2 كوب دقيق
2 بيضة
كوب لبن
كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل أسود
الشاورما
نصف كيلو لحمة شرائح
علبة زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
ربع كوب زيت
بهارات شاورما
ملح
فلفل أسود
بصل شرائح
طماطم شرائح
سماق
التقديم
طحينة

طريقة تحضير كريب بالشاورما

الشاورما

* تشوح الشاورما فى طاسة على النار حتى تمام النضج

* تضاف الطماطم والفلفل الحار
* تقلب شرائح البصل مع الملح والفلفل الأسود والسماق

الكريب

* يخلط الدقيق مع اللبن والبيض والبيكنج بودر والزيت والملح والفلفل الأسود

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب عجينة سائلة متوسطة القوام

* يصب جزء من خليط عجينة الكريب فى طاسة على النار

* عندما تبدأ فى التماسك يضاف خليط الشاورما

* تترك حتى تتماسك ثم تقلب على الوجه الآخر لتمام النضج

* تكرر الـ 3 خطوات السابقة حتى تمام تسوية كل الكمية

* تضاف الطحينة وخليط البصل على وجه الكريب بالشاورما ويلف ويقدم

* يمكن عمل كريب بالشاورما بنفس الخطوات بحجم صغير

المصدر: elbalad

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