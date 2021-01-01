طريقة عمل كريب بالشاورما بطريقة مميزة



كريب بالشاورما كريب بالشاورما



إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة في المنزل على الإفطار يمكنك أن تتعرف على طريقة عمل كريب بالشاورما.



مقادير كريب بالشاورما



2 كوب دقيق

2 بيضة

كوب لبن

كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة فلفل أسود

الشاورما

نصف كيلو لحمة شرائح

علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

ربع كوب زيت

بهارات شاورما

ملح

فلفل أسود

بصل شرائح

طماطم شرائح

سماق

التقديم

طحينة

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طريقة تحضير كريب بالشاورماالشاورما* تشوح الشاورما فى طاسة على النار حتى تمام النضج* تضاف الطماطم والفلفل الحار* تقلب شرائح البصل مع الملح والفلفل الأسود والسماقالكريب* يخلط الدقيق مع اللبن والبيض والبيكنج بودر والزيت والملح والفلفل الأسود* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب عجينة سائلة متوسطة القوام* يصب جزء من خليط عجينة الكريب فى طاسة على النار* عندما تبدأ فى التماسك يضاف خليط الشاورما* تترك حتى تتماسك ثم تقلب على الوجه الآخر لتمام النضج* تكرر الـ 3 خطوات السابقة حتى تمام تسوية كل الكمية* تضاف الطحينة وخليط البصل على وجه الكريب بالشاورما ويلف ويقدم* يمكن عمل كريب بالشاورما بنفس الخطوات بحجم صغير