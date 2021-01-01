طريقة عمل كريب بالشاورما بطريقة مميزة

كريب بالشاورما
إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات سهلة في المنزل على الإفطار يمكنك أن تتعرف على طريقة عمل كريب بالشاورما.
مقادير كريب بالشاورما
2 كوب دقيق
2 بيضة
كوب لبن
كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة فلفل أسود
الشاورما
نصف كيلو لحمة شرائح
علبة زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
ربع كوب زيت
بهارات شاورما
ملح
فلفل أسود
بصل شرائح
طماطم شرائح
سماق
التقديم
طحينة
طريقة تحضير كريب بالشاورما
الشاورما
* تشوح الشاورما فى طاسة على النار حتى تمام النضج
* تضاف الطماطم والفلفل الحار
* تقلب شرائح البصل مع الملح والفلفل الأسود والسماق
الكريب
* يخلط الدقيق مع اللبن والبيض والبيكنج بودر والزيت والملح والفلفل الأسود
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب عجينة سائلة متوسطة القوام
* يصب جزء من خليط عجينة الكريب فى طاسة على النار
* عندما تبدأ فى التماسك يضاف خليط الشاورما
* تترك حتى تتماسك ثم تقلب على الوجه الآخر لتمام النضج
* تكرر الـ 3 خطوات السابقة حتى تمام تسوية كل الكمية
* تضاف الطحينة وخليط البصل على وجه الكريب بالشاورما ويلف ويقدم
* يمكن عمل كريب بالشاورما بنفس الخطوات بحجم صغير
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