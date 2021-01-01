وزارة الأوقاف : فتح المساجد لصلاة التهجد

أعلنت وزارة الأوقاف في مصر، مساء الإثنين، فتح المساجد لصلاة التهجد بدءا من ليلة 27 رمضان (ليل الأربعاء) إلى نهاية الشهر.
وقال بيان صادر عن الوزارة إنه "في ظل حرص وزارة الأوقاف على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرض وزارة الأوقاف على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، تعلن وزارة الأوقاف عن فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس حتى نهاية الشهر الفضيل".
وأكدت الوزارة على "الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!