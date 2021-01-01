استفزازا لروسيا .. فنلندا والسويد تبدآن خطوات الانضمام للناتو

نقلت صحيفتا "إلتاليهتي" في فنلندا و"إكسبريسن" في السويد عن مصادر مطلعة، الإثنين، قولها إن البلدين سيُعبّران معا عن رغبتهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مايو المقبل.
ومن المتوقع أن تثير الخطوة غصب موسكو، التي أعلنت مؤخرا رفضها لانضمام البلدين، قائلة إن هذه الخطوة لن تجلب الاستقرار إلى أوروبا.
ورغم تعاونهما الوثيق مع الحلف منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، اختار البلدان الواقعان في شمال أوروبا عدم الانضمام إليه.
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