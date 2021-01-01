طريقة عمل الغريبة مثل الجاهزة

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طريقة عمل الغريبة


الغريبة من أشهر الحلويات التي تقدم في عيد الفطر المبارك مع الكحك والبسكويت، ويمكن للأمهات تجهيزها للأطفال في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

الغريبة زي الجاهزة
قدمت الشيف عظيمة حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الغريبة أحلى من المحلات.

مقادير الغريبة

نصف كيلو دقيق
ربع كيلو سمن
2 كوب إلا ربع سكر بودر
التزيين :
فستق
كريز
لوز
زبيب

طريقة عمل الغريبة زي الجاهزة

1- نضع السكر البودرة مع السمن المبردة بدون تسخين أو قدح، نضع السمن في الثلاجة قبل استخدامها، ويتم الخلط جيدا باليد.

2- يجب تجنب درجة الحرارة العالية فى المطبخ عند عمل الغريبة أو نحافظ على العجينة فى الثلاجة قليلا قبل استخدامها.
3- يتم التشكيل وتدخل الفرن في النصف على الشبكة على درجة حراره 150درجة من 12:15 دقيقه.

4- يتم التزيين بالزبيب أو بالملبس المخصص للحلويات أو بالقرنفل أو بالفستق ( حسب رغبتك).

المصدر: elbalad

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