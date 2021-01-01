مفاجأة .. قلة النوم تسبب زيادة الوزن وتراكم دهون البطن



قلة النوم قلة النوم



كشفت الأبحاث عن وجود ارتباط بين تقييد النوم والتغيرات السلبية في التمثيل الغذائي، موضحة أنه عند البالغين يبدو أن النوم أربع ساعات في الليلة، مقارنة بـ 10 ساعات في الليلة، يزيد الجوع والشهية - خاصةً بالنسبة للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.



كما تشير الدراسات القائمة على الملاحظة أيضًا إلى وجود صلة بين تقييد النوم والسمنة، ووجدت دراسات أخرى أنماطًا مماثلة لدى الأطفال والمراهقين.



وأشارت أحد التفسيرات إلى أن مدة النوم قد تؤثر على الهرمونات التي تنظم الجوع - الجريلين واللبتين، وقد يكون العامل الآخر المساهم هو أن قلة النوم تؤدي إلى الإرهاق ويؤدي إلى نشاط بدني أقل.

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ووفقا لموقع mayoclinic، أوصى الأطباء بضرورة النوم عدد ساعات كاف يوميا، فيما لايقل عن 8 ساعات.