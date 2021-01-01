لـ يوم الأرض حظر المعلومات المضللة| شركات التكنولوجيا تصدر قرارات حاسمة

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قررت شركات التكنولوجيا العملاقة اتخاذ عدد من القرارات خلال الأيام القليلة الماضية تكريماً ليوم الأرض والذى يقام في 22 أبريل من كل عام، والمخصص للتوعية بقضية التغير المناخي، والحد من التلوث، بقيامها بعدد من الإجراءات للاحتفال بالحدث على طريقتها الخاصة.



وبحسب شبكة سي إن إن فإن شركات مثل تويتر وميتا بتطبيقاتها المختلفة وكذلك عدد من شركات الهواتف الذكية نفذت عددا من الإجراءات بمناسبة يوم الأرض على أن تقوم هذه الشركات باجراءات أكثر صرامة في الفترة المقبلة.



شركة تويتر

وحظرت تويتر الإعلانات المضللة التي تتعارض مع الإجماع العلمي لتغير المناخ ، حيث قال موقع تويتر في منشور له: "نعتقد أنه لا ينبغي تحقيق الدخل من إنكار المناخ على تويتر، وأن الإعلانات المضللة يجب ألا تنتقص من المحادثات المهمة حول أزمة المناخ".

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وقالت تويتر إنها تعمل من أجل إضافة المزيد من "سياق موثوق وموثوق" للمحادثات حول المناخ على منصتها، ولعلى الرغم من ذلك فإنه لم يشر التغيير المعلن إلى ما إذا كان تويتر سيحظر أو يحذف حسابات المستخدمين الذين ينشرون معلومات مضللة عن تغير المناخ.واستشهد منشور على مدونة على موقع تويتر باللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ ، والتي دعا تقريرها الأخير إلى "تخفيضات فورية وعميقة للانبعاثات" لمكافحة آثار الاحتباس الحراري.شركة ميتاوأعلنت شركة ميتا Meta عن أدوات جديدة لجمع التبرعات ومبادرات تعليمية للاحتفال بيوم الأرض بما في ذلك خيارات Instagram Reels الموسعة لأكثر من 30 دولة للمشاركة في جمع التبرعات الرقمية.وقامت ميتا أيضًا بتحديث مركز علوم المناخ على فيسبوك Facebook ، وهو مشروع يهدف إلى تثقيف المستخدمين حول أزمة المناخ وكشف المعلومات الخاطئة عن المناخ ، بالتعاون مع المنظمات العالمية مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتتضمن الصفحة روابط لمصادر حسنة السمعة في العلوم البيئية وتغير المناخ بالإضافة إلى إجابات للأسئلة الشائعة والمفاهيم الخاطئة ، ومسابقات المناخ ، وآخر المستجدات والبحوث المتعلقة بأخبار المناخ.شركة Pinterestأعلنت Pinterest المالكة لتطبيق Pinterest أنها ستمنع المستخدمين من مشاركة المعلومات الخاطئة عن المناخ على موقعها ، مما يحظر المحتوى تمامًا، كما ستزيل المشاركات التي تنكر تغير المناخ.شركة سامسونجوقامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بتوقيع شراكة مع المصمم الشهير "ووثرسبون" وهو من أشهر المصممين الذين تعتمد أعمالهم الفنية على تعزيز التنمية المستدامة، وعلى غرار ذلك قامت سامسونج بإطلاق منتجات جديدة لتعزيز فكرة "إحياء الأرض"، فأصدرت -بالتعاون مع المصمم الشهير- إكسسوارات لساعتها الذكية وهواتفها.وتم تصنيع هذه المنتجات من مواد قابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي من مواد مثل مادة TPU الصديقة للبيئة وغير السامة والقابلة أيضا لإعادة التدوير.شركة جوجلوفي العام الماضي ، أعلنت شركة Google أنها تحظر الإعلانات على المحتوى من منكري التغير المناخي على نظامها الأساسي ، فضلاً عن حظر الإعلانات التي تنكر تغير المناخ.