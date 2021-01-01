تعلن فيفو الموعد الرسمي لإطلاق العملاق iQOO Z6 Pro 5G .. مواصفات

أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G ، والذي يعد واحدا من أفضل هواتفها من الفئة الرائدة، حيث سيقدم إمكانات جبارة مع أحد أفضل معالجات شركة كوالكوم لهواتف الأندرويد، وكذلك عدد من الإمكانات المتميزة في الشاشة والكاميرا والبطارية.
وبحسب موقع GSMArena فإن فيفو ستطلق هاتفها iQOO Z6 Pro 5G بعد غد، الأربعاء ، يوم 27 أبريل في الصين، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الأسواق العالمية .
وسيأتى هاتف فيفو iQOO Z6 Pro 5G بشاشة كبيرة من نوع Samsung E4 AMOLED ، قياس 6.44 بوصة ،مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار .
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