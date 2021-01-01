ستقوم أبل بإزالة التطبيقات القديمة من متجر التطبيقات

أرسلت شركة أبل رسائل بريد إلكتروني إلى بعض المطورين تحذر من أنها ستزيل جميع التطبيقات التي لم يتم تحديثها لفترة زمنية طويلة من متجر التطبيقات.
وكما ذكر موقع The Verge لأول مرة، اشتكى المطورون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هذه السياسة الجديدة، حيث قد يكون ذلك ضارًا لمطوري الألعاب. وشارك أحدهم، المستخدم Protopop Games، على منصة تويتر لقطة شاشة للبريد الإلكتروني الذي أرسلته أبل:
“لم يتم تحديث هذا التطبيق في فترة زمنية طويلة ومن المقرر إزالته من البيع في غضون 30 يومًا. لا يلزم اتخاذ أي إجراء لكي يظل التطبيق متاحًا للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق”.
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