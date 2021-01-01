ستقوم أبل بإزالة التطبيقات القديمة من متجر التطبيقات

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صورة الخبر: أبل
أبل

أرسلت شركة أبل رسائل بريد إلكتروني إلى بعض المطورين تحذر من أنها ستزيل جميع التطبيقات التي لم يتم تحديثها لفترة زمنية طويلة من متجر التطبيقات.

وكما ذكر موقع The Verge لأول مرة، اشتكى المطورون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هذه السياسة الجديدة، حيث قد يكون ذلك ضارًا لمطوري الألعاب. وشارك أحدهم، المستخدم Protopop Games، على منصة تويتر لقطة شاشة للبريد الإلكتروني الذي أرسلته أبل:

“لم يتم تحديث هذا التطبيق في فترة زمنية طويلة ومن المقرر إزالته من البيع في غضون 30 يومًا. لا يلزم اتخاذ أي إجراء لكي يظل التطبيق متاحًا للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق”.

وأضافت: “يمكنك إبقاء هذا التطبيق متاحًا للمستخدمين الجدد لاكتشافه وتنزيله من App Store عن طريق إرسال تحديث للمراجعة في غضون 30 يومًا. إذا لم يتم تقديم أي تحديث في غضون 30 يومًا، فسيتم إزالة التطبيق تمامًا”.

وبالطبع، فقد أعرب معظم المطورين عن استيائهم من ذلك إذ ان هناك بعض الألعاب الموجودة بشكل نهائي مكتمل، والتي تأتي بشكل مجاني وليست مناسبة لتتلقي أي تحديثات فقد تم الانتهاء من تطويرها منذ سنوات.

على أي حال، لم تقدم أبل اي بيان رسمي حول هذا التغيير حتى الآن.

المصدر: بوابه المتميز

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