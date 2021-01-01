تسريب عن هاتفي Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Fold4

وفقًا للمسرب Dohyun Kim، يبدو أن هاتف Galaxy Z Flip4 سيكون نسخة محدثة بعض الشيء من Galaxy Z Flip3.
ففي حين انه من المتوقع أن يحصل Z Fold4 على UTG جديد ومفصلة جديدة وكاميرات محسّنة بشكل ملحوظ، فإن Flip4 سيحتفظ بمعظم مكونات Flip3.
وبالحديث عن Galaxy Z Fold4، كشف Ice Universe الآن أن الخط الرائد لن يحصل على زيادة في سعة البطارية. يتميز هاتف Galaxy Z Fold3 بسعة 4400 مللي أمبير، ويتم الترويج على Z Fold4 ليصل بنفس البطارية.
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