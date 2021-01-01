تسريب عن هاتفي Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Fold4

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صورة الخبر: Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Fold4

وفقًا للمسرب Dohyun Kim، يبدو أن هاتف Galaxy Z Flip4 سيكون نسخة محدثة بعض الشيء من Galaxy Z Flip3.

ففي حين انه من المتوقع أن يحصل Z Fold4 على UTG جديد ومفصلة جديدة وكاميرات محسّنة بشكل ملحوظ، فإن Flip4 سيحتفظ بمعظم مكونات Flip3.

وبالحديث عن Galaxy Z Fold4، كشف Ice Universe الآن أن الخط الرائد لن يحصل على زيادة في سعة البطارية. يتميز هاتف Galaxy Z Fold3 بسعة 4400 مللي أمبير، ويتم الترويج على Z Fold4 ليصل بنفس البطارية.

وكانت قد أشارت الشائعات من الأسبوع الماضي بالفعل إلى أن Galazy Z Fold4 لن يستفيد من تقنية البطارية الجديدة لسلسلة Galaxy S23.

المصدر: بوابه المتميز

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