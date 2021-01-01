مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro



Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro

قدمت شاومي هاتف Xiaomi 12 Pro للأسواق بالعديد من المميزات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، حيث يجمع الهاتف بين جودة التصنيع والتصميم والتكوينات التي تدعم المستخدم بتجربة مذهلة.



يتوفر 12 Pro للسوق السعودي بسعر 2770 ريال كما تقدم شاومي الكثير من العروض والهدايا القيمة لطلبات الحجز المسبق.



محتوى الصندوق

قد يعجبك أيضا...

تقدم شاومي في محتوى الصندوق الخاص بهاتف Xiaomi 12 Proوحدة الهاتف التي تأتي بطبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقاًغطاء خلفي للهاتفسلك ومحول الشحن المميز بقوة 120W.تصميم هاتف Xiaomi 12 Proتجمع شاومي في هذا الإصدار بين كل المميزات التي ترقى إلى تطلعات المستخدم في الهواتف الذكية المميزة، حيث يأتي الهاتف بأعلى جودة تصنيع بإطار معدني وطبقة زجاجية من الجهة الخلفية والأمامية.أيضاً يتميز الهاتف بتصميم إنسيابي وتقنية البصمة المدمجة في شاشة الهاتف، إلى جانب مستشعر IR، ومكبر صوتي ستريو مطور بالتعاون مع شركة harman kardon.كما تقدم شاومي الهاتف بوزن 204 جرام، وسماكة 8.2ملم، إلا أن التصميم متوازن لدعم المستخدم بتجربة مميزة في حمل الهاتف.شاشة Xiaomi 12 Proتدعم شاومي 12 Pro بشاشة AMOLED ممتازة بحجم 6.73 إنش وتقنية LTPO، كما تدعم الشاشة مليار لون، إلى جانب معدل تحديث 120Hz.أيضاً تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وتتميز بدقة 1440 بيكسل، وتكامل تقنيات الشاشة مع الصوتيات في الهاتف لتقدم للمستخدم تجربة رائعة وممتعة في الألعاب ومشاهدة محتوى الفيديو، مع تجربة تصفح سلسة.آداء Xiaomi 12 Proإلى جانب التصميم الخارجي المميز لهاتف Xiaomi 12 Pro تقدم شاومي الهاتف أيضاً بأفضل التكوينات، حيث يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 1، مع سعة UFS 3.1 تصل إلى 256 جيجا بايت وذاكرة تصل إلى 12 جيجا بايت رام.وفي نظام التشغيل تقدم شاومي الهاتف بواجهة MIUI 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، أيضاً تقدم البرمجيات للمستخدم ميزة التخصيص في نطاق واسع للواجهة للحصول على المميزات والأدوات المفضلة للمستخدم بشكل سريع.كاميرات Xiaomi 12 Proتتكامل تجربة المستخدم في هاتف شاومي مع إعدادات الكاميرة، حيث تدعم شاومي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع كاميرة telephoto أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تدعم تكبير بصري حتى مرتين، كما تأتي الكاميرة الأخيرة أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة.ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً تحصل على ميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K، إلى جانب تسجيل فيديو بدقة 4K، كما يتاح للمستخدمين تسجيل بدقة 1080 بيكسل أيضاً، لذا ستدعم هذه الإعدادات المستخدم بتجربة مذهلة في التصوير بالكاميرة الرئيسية.البطارية في Xiaomi 12 Proينطلق هاتف Pro بقدرة بطارية 4600 mAh، وتقدم شاومي في محتوى الصندوق شاحن بقدرة 120W بتقنية الشحن السريع التي تتيح شحن الهاتف بشكل كامل خلال 18 دقيقة فقط، وهي من المميزات الرائدة المقدمة من شاومي في هذا الإصدار.أيضاً لا يقتصر دعم الهاتف على الشحن السلكي فقط، حيث يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي السريع أيضاً بقدرة 50W، والشحن العكسي أيضاً بقدرة 10W.لذا جمعت شاومي في هذا الإصدار كل ما يبحث عنه المستخدم في هاتف يضم أعلى التكوينات مع أفضل تصميم وأعلى جودة تصنيع، هذا إلى جانب دعم أعلى قدرة لتقنية الشحن السريع.0.00انطلق هاتف Xiaomi 12 Pro بكل ما يبحث عنه المستخدم في الهواتف الذكية، حيث يجمع بين جودة التصنيع وأعلى التكوينات وأفضل إعدادات للكاميرة، كما يقدم أعلى قدرة في تقنية الشحن السريع.9.0/10الإيجابياتأعلى جودة تصنيعإعدادات مميزة للكاميرةشاشة بعرض مذهل للألعاب ومحتوى الفيديوواجهة تدعم التخصيص في نطاق واسعتقنية الشحن السريع بقدرة 120Wالسلبياتلا يتضمن معايير IP للمقاومة