يختبر واتس آب ميزة إضافة 32 اتصال في المكالمات الجماعية

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بدأ واتس آب في طرح تحديث إصدار مستقر جديد لنظام iOS يسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 32 جهة اتصال في المكالمات الجماعية، ووفقًا لتقرير جديد ستبدأ الميزة في الظهور للمستخدمين في بلدان محددة، حيث قال التقرير "المكالمات الجماعية تدعم الآن 32 مشاركًا وتتضمن واجهة محدثة مع تخطيط صوت اجتماعي وإبراز مكبر صوت وأشكال موجية".



وفي السابق ، سمحت منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta لثمانية مشاركين فقط في المكالمات الجماعية عبر كل من أندرويد و iOS، ومع ذلك ، يمكن لمستخدمي iOS الآن إضافة ما يصل إلى أربعة أضعاف المشاركين في المكالمات الجماعية وهو أمر ممكن فقط في مجموعات واتس آب.



وقام واتس آب أيضًا بتحديث كيفية عرض المشاركين في المكالمة على الشاشة لتناسب العدد المتزايد من الأعضاء، وسيتم تصنيف مستخدمي واتس آب المختلفين في المكالمة الجماعية باستخدام صور الموجي، ويدعي التقرير أن هذه الميزة متاحة الآن لنظام iOS مع تحديث الإصدار الجديد 22.8.80 ويبلغ حجمه 109.7 ميجا بايت.

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ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة غير متوفرة لسطح المكتب. يمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة إضافة مفيدة لمستخدمي واتس آب لأنها متوفرة بالفعل على Telegram.وبصرف النظر عن الأعضاء الـ 32 الجدد في ميزة الاتصال الجماعي ، أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستطلق العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك علامة تبويب المجتمعات وردود فعل الرموز التعبيرية وتصميمات فقاعات الرسائل الصوتية المحسّنة وعشرات المعلومات للمجموعات وجهات الاتصال.وتم بالفعل إصدار تحسين آخر يساعد المستخدمين على الوصول إلى الوسائط المفضلة لديهم في المعرض في البرازيل وسيصل قريبًا إلى مناطق أخرى.تختبر الشركة أيضًا ميزة مدفوعة تتيح للمستخدمين إضافة أجهزة متعددة إلى حساب واحد، وحاليًا ، لا يسمح واتس آب للمستخدمين بإقران أكثر من هاتف ذكي واحد بحساب واحد ، ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين إقران حساباتهم بجهاز لوحي أو كمبيوتر أو كمبيوتر محمول.