يختبر واتس آب ميزة إضافة 32 اتصال في المكالمات الجماعية

بدأ واتس آب في طرح تحديث إصدار مستقر جديد لنظام iOS يسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 32 جهة اتصال في المكالمات الجماعية، ووفقًا لتقرير جديد ستبدأ الميزة في الظهور للمستخدمين في بلدان محددة، حيث قال التقرير "المكالمات الجماعية تدعم الآن 32 مشاركًا وتتضمن واجهة محدثة مع تخطيط صوت اجتماعي وإبراز مكبر صوت وأشكال موجية".
وفي السابق ، سمحت منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta لثمانية مشاركين فقط في المكالمات الجماعية عبر كل من أندرويد و iOS، ومع ذلك ، يمكن لمستخدمي iOS الآن إضافة ما يصل إلى أربعة أضعاف المشاركين في المكالمات الجماعية وهو أمر ممكن فقط في مجموعات واتس آب.
وقام واتس آب أيضًا بتحديث كيفية عرض المشاركين في المكالمة على الشاشة لتناسب العدد المتزايد من الأعضاء، وسيتم تصنيف مستخدمي واتس آب المختلفين في المكالمة الجماعية باستخدام صور الموجي، ويدعي التقرير أن هذه الميزة متاحة الآن لنظام iOS مع تحديث الإصدار الجديد 22.8.80 ويبلغ حجمه 109.7 ميجا بايت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!