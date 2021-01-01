تختبر إنستجرام ميزة جديدة تتحكم في فيديوهاتك الخاصة عبر حسابك.. تعرف عليها

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يختبر إنستجرام ميزة جديدة تسمى القوالب تتيح للمبدعين إنشاء Reels عن طريق استعارة التنسيقات من مقاطع الفيديو الأخرى على النظام الأساسي، وفقًا لتقرير من Insider (عبر TechCrunch).



وتبدو الميزة مشابهة إلى حد ما لأداة القوالب الخاصة بـ TikTok، والتي تسمح لمنشئي المحتوى بإسقاط المحتوى الخاص بهم في تسلسل معد مسبقًا.



اكتشف الخبير التقني أليساندرو بالوزي، نسخة مبكرة من القوالب في يناير، في حين أن مديرة التسويق والمؤثرة جوزفين هيل قد حصلت بالفعل على تجربة هذه الميزة حسبما نقل موقع The verege.

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وفي لقطة شاشة نشرتها Hill في مارس، يبدو أنه يمكن للمستخدمين تبديل مقاطعهم الخاصة إلى إطارات محددة مسبقًا، بالإضافة إلى إضافة الصوت الخاص بهم، قد يؤدي ذلك إلى إنقاذ المستخدمين من استخدام قوالب الطرف الثالث من مواقع مثل Canva، أو الاضطرار إلى متابعة البرامج التعليمية عبر الإنترنت عن كثب لتحقيق تنسيق معين.قال متحدث باسم ميتا في بيان لـ Insider: "نحن نعمل دائمًا على طرق جديدة لجعل إنشاء Reels أسهل". "نحن نختبر قدرتك على إنشاء ملف باستخدام قالب موجود من بكرة أخرى." أخبر إنستجرام أيضًا إنسايدر أنه يختبر الميزة حاليًا مع مجموعة صغيرة من المستخدمين.يأتي الاختبار في الوقت الذي يحاول فيه إنستجرام جذب المزيد من المبدعين إلى Reels ، ويعالج واحدة من أكبر مشاكله: إعادة نشر تيك توك.في العام الماضي قالت إنستجرام إنها ستتوقف عن الترويج لـ Reels باستخدام علامات تيك توك المائية، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام آدم موسيري، أن المنصة ستتخذ إجراءات صارمة أكثر من خلال خفض ترتيب عمليات إعادة النشر.قد يؤدى وضع القوالب في المزيج إلى تسهيل إنشاء مقاطع فيديو على Reels وتحفيز إنشاء المزيد من المحتوى الأصلي.