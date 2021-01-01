اجراءات ضرورية لحماية البريد الالكتروني من الاختراق

بعد تزايد عدد الهجمات الالكترونية خلال مارس الماضي حيث بلغت نحو 30 الف هجوم الكتروني استهدف في معظمه الشركات قال تقرير كاسبرسكي ان هناك 4 اجراءات هامة لابد من تطبيقها لحماية البريد الالكتروني للاشخاص من التعرض لهجمات الكترونية تستهدف السيطرة علي الايميلات و الحصول علي البيانات الشخصية .
اجراءات هامة لمنع الوقوع ضحية لهجوم الكتروني :
1 - الحذر من الرسالة التي تحمل نوع من الالحاح لدفع المستخدم لفتحها فغالبًا ما يحاول مرسلو البريد الإلكتروني ممارسة الضغط على متلقي الرسالة بخلق شعور بالإلحاح. على سبيل المثال، قد يحتوي سطر الموضوع على كلمات مثل «عاجل» أو «إجراء فوري مطلوب» للضغط على المتلقي من أجل التفاعل مع الرسالة.
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