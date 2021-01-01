اجراءات ضرورية لحماية البريد الالكتروني من الاختراق



حماية البريد الالكتروني من الاختراق حماية البريد الالكتروني من الاختراق

بعد تزايد عدد الهجمات الالكترونية خلال مارس الماضي حيث بلغت نحو 30 الف هجوم الكتروني استهدف في معظمه الشركات قال تقرير كاسبرسكي ان هناك 4 اجراءات هامة لابد من تطبيقها لحماية البريد الالكتروني للاشخاص من التعرض لهجمات الكترونية تستهدف السيطرة علي الايميلات و الحصول علي البيانات الشخصية .



اجراءات هامة لمنع الوقوع ضحية لهجوم الكتروني :



1 - الحذر من الرسالة التي تحمل نوع من الالحاح لدفع المستخدم لفتحها فغالبًا ما يحاول مرسلو البريد الإلكتروني ممارسة الضغط على متلقي الرسالة بخلق شعور بالإلحاح. على سبيل المثال، قد يحتوي سطر الموضوع على كلمات مثل «عاجل» أو «إجراء فوري مطلوب» للضغط على المتلقي من أجل التفاعل مع الرسالة.

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2 - تزويد الموظفين في الشركات التي تعتمد علي التعاملات الالكترونية بصفة خاصة بالتدريب الأساسي على السلامة في مجال الأمن الرقمي، ويساعد إجراء محاكاة لهجوم تصيّد في ضمان قدرة الموظفين على التمييز بين رسائل البريد الإلكتروني المخادعة والرسائل الأصلية.3 - استخدام حلّ حماية للنقاط الطرفية وخوادم البريد الإلكتروني، مثل Kaspersky Endpoint Security for Business، الذي يتمتع بإمكانيات مكافحة التصيّد، لتقليل فرصة الإصابة برسائل البريد الإلكتروني للتصيّد الاحتيالي.4 - تثبيت حلّ أمني موثوق به ليقوم تلقائيًا بتصفية الرسائل غير المرغوب فيها وهو ما يساهم في الحد من الرسائل الخبيثة و التي تحمل روابط بهدف الاستيلاء علي البريد الالكتروني للموظفين .