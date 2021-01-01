تعرف على اكتشافات تلسكوب هابل الفضائي..في الذكرى الـ32 على انطلاقه..

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يصادف اليوم الأحد، الذكرى الثانية والثلاثين لـ تلسكوب هابل الفضائي، منذ إطلاقه في عام 1990، ساعد التلسكوب في الكشف عن أسرار الكون، كما أنتج بعض الصور المذهلة تمامًا للفضاء.



وأصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو عن عيد ميلاد هابل، بما في ذلك نظرة عامة على بعض الأشياء التي صورها التلسكوب واكتشفها في الأشهر والسنوات القليلة الماضية. يتضمن ذلك قياس أكبر مذنب تم رؤيته على الإطلاق ومراقبة الطقس على كوكب المشتري وزحل، بما في ذلك كيفية تسريع العاصفة التي تشكل البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري وتغيير ألوان الغلاف الجوي لزحل.



وبالإضافة إلى ذلك أظهرت دراسة اثنين من أقمار المشتري - جانيميد وأوروبا - أن لديهم بخار الماء في غلافهم الجوي حسبما نقل موقع Digitartlends.

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وذلك فقط داخل النظام الشمسي في مجرة ??درب التبانة، صور هابل النجم المخيف CW Leonis، والتقط صورة فوق بنفسجية لكوكب PDS 70b، وشاهد فقاعة غازية متوسعة بالقرب من قلب مجرتنا.واكتشف هابل ثقبًا أسود يبدو أنه يساعد النجوم على التكوين بدلاً من تدميرها، وحل لغز مجرة ??مزدوجة معكوسة، كذلك اكتشف أبعد نجم على الإطلاق، استغرق ضوءه ما يقرب من 13مليار سنة للوصول إلينا.وبالإضافة إلى ذلك شارك علماء هابل صورة أكثر جمالًا من هابل بمناسبة عيد ميلاد التلسكوب، والتي تُظهر مجموعة من خمس مجرات متجمعة معًا بشكل غير عادي.وتتكون مجموعة Hickson Compact Group 40 من ثلاث مجرات حلزونية، ومجرة إهليلجية واحدة، ومجرة عدسية واحدة، وكلها قريبة جدًا من بعضها، وستتصادم معًا في النهاية وتندمج في مجرة ??واحدة كبيرة.وفي حين لوحظت مجموعات مجرات أخرى كثيفة بالمثل بالقرب من مراكز مجموعات المجرات الضخمة، فإن هذه المجموعة غير عادية لوقوعها في منطقة خالية نسبيًا من الفضاء، مما دفع علماء الفلك إلى التساؤل عن سبب انحسار المجموعة معًا.وتقول إحدى النظريات أن كميات كبيرة من المادة المظلمة مغطاة بالغيوم حول المجرات، مما يؤدي إلى إبطاء حركتها وإبقاء المجموعة متماسكة.