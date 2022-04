سعر و مواصفات الهاتف Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 1S Xiaomi Civi 1S

أعلنت اليوم، شركة شاومي، عن أحدث هواتفها المتوسطة، التي تدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، والتي تعمل بأحدث نظام تشغيل، وأحدث واجهة مستخدم، تحت مسمى، Xiaomi Civi 1S، بمواصفات مميزة للغاية، تتمثل في، معالج جديد، من كوالكوم، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، وشاشة تدعم محتوى HDR10+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومواصفات أخرى جيدة، لا تختلف كثيرا، عن مواصفات الهاتف Xiaomi Civi، الذي وصل في، نهاية شهر سبتمبر 2021، والسعر متقارب جدا، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، الاختلاف بين الهاتفين، حيث سأعرض عليكم، مواصفات وسعر الهاتف Xiaomi Civi 1S.



مواصفات Xiaomi Civi 1S

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت شاومي، عن هاتف، سيفي 1 إس، يوم 21 أبريل، وقامت بطرحه للبيع، في نفس اليوم.



أبعاد الهاتف: ارتفاع هذا الهاتف الجديد، يبلغ 158.3 ملم، وعرضه يبلغ 71.5 ملم، وسمكه نحيف جدا، يبلغ 7 ملم، ووزنه خفيف للغاية، لا يتخطى، 166 جراما.

الشبكة: الهاتف Xiaomi Civi 1S، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا يعني أنك، ستحصل على، اتصال 2G، و3G، و4G، و5G، بجانب اتصال Wi-Fi 6 (ac)، وهذا الهاتف، يدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.المعالج: معالج تشغيل، هذا الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G، ومعالج الرسوميات، من فئة، Adreno 642L، علما بأن، معالج التشغيل، مبني على، تكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، نواة Cortex A78، بسرعة 2.5 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز.الشاشة: تم تصميم، هاتف شاومي سيفي 1 إس، حول شاشة OLED، بحجم 6.55 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبمعدل سطوع 950 شمعة، في البوصة، كما أن الشاشة، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 5، وتدعم HDR10+، وDolby Vision.البطارية: تأتي البطارية، الخاصة بهاتف Xiaomi Civi 1S، من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 4500 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع، Quick Charge 4+، بقوة 55 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.نظام التشغيل: نظام التشغيل، المسؤول عن، هذا الهاتف، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي MIUI 13.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8، أو 12 جيجا رام.الكاميرا الأمامية: Xiaomi Civi 1S، يحتوي على، كاميرا أمامية، بمستشعر حجمه 24ملم، وبدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية panorama، وHDR.الكاميرات الخلفية: تم تقديم هذا الهاتف، مع 3 كاميرات خلفية، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبمستشعر حجمه 26 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والهاتف Xiaomi Civi 1S، يضم فلاش LED، في الخلف، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل حتى 120 إطارا، في الثانية، ويدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وpanorama، وHDR.مميزات الهاتف شاومي سيفي 1 إسالشاشة ممتازة جدا، من جميع النواحي، حيث إن، جودتها عالية، ومعدل تحديثها عال، وتدعم HDR10+، والعديد من، الخصائص الرائعة، التي توفر، تجربة رؤية غير مسبوقة، في هذه الفئة السعرية، بما في ذلك، معدل السطوع العالي، وHDR10+، وDolby Vision، 1B Colors، والأهم من ذلك، هو وجود، طبقة حماية إضافية على الشاشة، مما يجعل من، الصعب خدشها، أو كسرها.الكاميرا الأمامية، والكاميرات الخلفية، أفضل بكثير من المنافسين، وبغض النظر عن، الدقة العالية، فأحجام المستشعرات، ضخمة جدا، مما يعد، بتجربة تصوير فائقة، حتى في الأماكن المظلمة، كما أن، جودة تصوير الفيديوهات عالية، وجميع الكاميرات، تدعم خصائص panorama، وHDR، وEIS، لتثبيت الصور إلكترونيا.Xiaomi Civi 1S، يدعم زيادة، مساحة الذاكرة العشوائية، بمقدار 2، أو 5، أو 7 جيجا رام، وذلك بفضل إحدى، المميزات التي يوفرها، أحدث نظام تشغيل، من جوجل، وأحدث واجهة مستخدم، من شاومي.معالج التشغيل، قوي جدا، ولكنه ليس الأفضل، في هذه الفئة السعرية، حيث توجد هواتف منافسة، وصلت بمعالجات أفضل، وبأسعار متقاربة، بما في ذلك، الهاتف OnePlus Ace، الذي وصل، بمعالج MediaTek Dimensity 8100 Max، وبسرعة 2.85 جيجا هرتز.تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 55 واط، قادرة على، شحن 100%، من سعة البطارية، في 45 دقيقة فقط.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، ويدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.Xiaomi Civi 1S، يدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، ويدعم أيضا، خاصية Infrared port.يدعم إصدار، Bluetooth 5.2 الحديث، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC.سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، بأربعة ألوان مختلفة، وهم الأسود، والأزرق، والوردي، والفضي.عيوب الهاتفسعة البطارية، أقل من المتوقع، ولا تناسب، هاتفا بهذا السعر، حيث توجد هواتف منافسة، تضم بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، أو 6000 ملي أمبير، ولكن الإيجابي، في سعة البطارية القليلة، هو أن عملية الشحن، لا تستغرق 45 دقيقة.الواجهة الخلفية، معرضة للخدش بسهولة، بسبب قدوم خامات تصنيعها، من الزجاج، لذلك ينصح، بشراء جراب واقٍ، لحماية Xiaomi Civi 1S.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرا الأمامية، ليست جيدة، ولكنها لا تزال، مقبولة في هذه الفئة السعرية، حيث يمكنها، تصوير فيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.ذاكرة التخزين الداخلية، تأتي من، النوع القديم، UFS 2.2، وهذا قد يؤثر، على الأداء، مقارنة بالهواتف المنافسة، التي تضم، ذاكرة تخزين، من نوع، UFS 3.1.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية.لا يدعم، الراديو FM، ويفتقر إلى، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.سعر الهاتف Xiaomi Civi 1Sسعر الهاتف Xiaomi Civi 1S، يبدأ من، 355 دولارا أمريكيا، للإصدار الأساسي، الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويبلغ حوالي، 405 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى، 450 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.