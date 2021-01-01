تحذر موسكو من هجوم نووي من الفضاء بواسطة سلاح جديد

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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أن مكوك Boeing X-37 العسكري الأمريكي يمكن أن يقوم بأداء مهام الاستطلاع ويحمل السلاح النووي إلى الفضاء.



وأضف قائلا:" ليست لدينا إلى حد الآن معلومات واضحة عن الغاية من المكوك المذكور ومواصفاته التقنية وإمكاناته، لكن من الواضح أن أجهزتنا الأمنية تتوفر لديها تلك المعلومات وليس لديها أي غموض بشأن مهام يمكن أن ينفذها مكوك Boeing X-37 العسكري".



جاء ذلك على لسانه يوم 23 أبريل في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

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وحسب رئيس "روس كوسموس" فإن المقصود بالأمر هو مركبة عسكرية غير مأهولة متعددة الاستخدام قد تحمل أجهزة استطلاع معينة، كما يمكنها كذلك أن تحمل السلاح النووي، ما يعتبر نوعا جديدا للأجهزة الحاملة للسلاح النووي، مع العلم أن الهجوم من الفضاء يشكل مخاطر جدية على أية دولة.وأشار روغوزين إلى أن الولايات المتحدة تحاول نقل السلاح النووي إلى الفضاء بواسطة مكوكها العسكري Boeing X-37.يذكر أن مكوك Boeing X-37 العسكري غير المأهول تم إطلاقه إلى مدار الأرض في 17 مايو عام 2020 بواسطة صاروخ " أطلس 5"