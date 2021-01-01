تحذر موسكو من هجوم نووي من الفضاء بواسطة سلاح جديد

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أن مكوك Boeing X-37 العسكري الأمريكي يمكن أن يقوم بأداء مهام الاستطلاع ويحمل السلاح النووي إلى الفضاء.
وأضف قائلا:" ليست لدينا إلى حد الآن معلومات واضحة عن الغاية من المكوك المذكور ومواصفاته التقنية وإمكاناته، لكن من الواضح أن أجهزتنا الأمنية تتوفر لديها تلك المعلومات وليس لديها أي غموض بشأن مهام يمكن أن ينفذها مكوك Boeing X-37 العسكري".
جاء ذلك على لسانه يوم 23 أبريل في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.
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