أسعار سيتروين C3 Aircross موديل 2022 بعد ارتفاعها محليا



سيتروين C3 Aircross سيتروين C3 Aircross

شهدت الفترة الماضية تقديم وكيل سيتروين الفرنسية في مصر لزيادة سعرية على موديل 2022 من سيارة سيتروين C3 Aircross التي تنتمي لفئة سيارات SUV وكروس أوفر في السوق المصري، حيث تراوحت هذه الزيادة من 40 إلى 43 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار هذا الموديل من السيارة متاحة كالتالي:



- فئة أولى من358 ألف و900 جنيه إلى 398 ألف و900 جنيه ( زيادة 40 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 395 ألف و900 جنيه إلى 438 ألف و900 جنيه (زيادة 43 ألف جنيه).

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وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المتاحة بهذه السيارة الآتي:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام الكتروني لثبات السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.أما الفئة الأعلى من السيارة فتشمل تجهيزات إضافية منها:- مثبت سرعة.- فتحة سقف.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سبويلر خلفي.- سنسور خلفي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 17 بوصة.جدير بالذكر أن هذه الفئات المتاحة محليا من السيارة تشترك في نفس المحرك، وهو محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 110 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).