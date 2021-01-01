لاند روفر تقدم موديل خاص من رينج روفر فيلار

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لاند روفر

أطلقت شركة لاند روفر الإصدار الخاص Velar Edition من أيقونتها رينج روفر فيلار Range Rover Velar ، والذي يتمتع بالمزيد من التجهيزات الإضافية والعديد من المكونات المطلية باللون الأسود.

وأوضحت الشركة البريطانية أنه بجانب الموديل الخاص للسيارة رينج روفر فيلار Velar Edition، فستحصل جميع موديلات Range Rover Velar على نظام التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد Alexa من أمازون، بحسب الوكالة الألمانية.

لمسات رينج روفر فيلار الجديدة
ويتميز الموديل الخاص من فيلار Velar Edition من خلال السقف المطلي باللون الأسود، مع قضبان سقف باللون الأسود والزجاج المعتم بداية من العمود B، وكذلك الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.

وتظهر العديد من المكونات التصميمية باللون Narvik Black، ومنها شبكة المبرد وإطار شبكة المبرد، وتطعيمات بالمئزر الأمامي والخلفي، وفتحات التهوية في غطاء حيز المحرك وفتحات التهوية الجانبية والعتبات الجانبية، فضلا عن التوقيعات على المقدمة والمؤخرة.

وجاءت المقصورة الداخلية لسيارة رينج روفر فيلار بمقود قابل لأوضاع الضبط الكهربائي ووظيفة التدفئة والسقف البانورامي، مع حاجب شمس كهربائي.

وتمتاز السيارة بنظام دفع هجين معتدل يعتمد على سواعد محرك ديزل بقوة 204 أو 300 حصان، ويبدأ سعر الموديل الخاص Velar Edition من 84 ألف و 520 يورو.

المصدر: Egypt Automotive

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