لاند روفر تقدم موديل خاص من رينج روفر فيلار

أطلقت شركة لاند روفر الإصدار الخاص Velar Edition من أيقونتها رينج روفر فيلار Range Rover Velar ، والذي يتمتع بالمزيد من التجهيزات الإضافية والعديد من المكونات المطلية باللون الأسود.
وأوضحت الشركة البريطانية أنه بجانب الموديل الخاص للسيارة رينج روفر فيلار Velar Edition، فستحصل جميع موديلات Range Rover Velar على نظام التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد Alexa من أمازون، بحسب الوكالة الألمانية.
لمسات رينج روفر فيلار الجديدة
ويتميز الموديل الخاص من فيلار Velar Edition من خلال السقف المطلي باللون الأسود، مع قضبان سقف باللون الأسود والزجاج المعتم بداية من العمود B، وكذلك الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.
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