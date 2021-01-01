للمرة الثانية سباق جائزة رومانيا الكبرى ينتهي بفوز ماكس فيرشتابن



فورمولا 1 فورمولا 1

انتهت عصر اليوم فاعليات الجولة الرابعة من بطولة فورمولا 1 لعام 2022 في سباق جائزة رومانيا الكبرى بفوز الهولندي ماكس فيرشتابن السائق من فريق ريد بل، والتي انعقدت على حلبة إيمولا بمدينة سان مارينو في رومانيا على مدار ثلاثة أيام.



حيث بدأت بطولة جائزة رومانيا الكبرى بالتجارب الحرة يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و 23 إبريل، لينطلق السباق القصير للبطولة مساء أمس السبت، قبل انطلاق السباق النهائي اليوم، وذلك بعد ثلاث جولات انعقدت في البحرين ثم جائزة السعودية الكبرى وتلتها جائزة أستراليا الكبرى.



المراكز العشرة في سباق جائزة رومانيا الكبرى

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ويأتي فوز ماكس بهذه الجولة بعد توقعات بمعركة حامية بين فريقي فيراري التي يقام السباق على أرض موطنها الأصلي وفريق ريد بل؛ خاصةً في ظل انهمار أمطار على الحلبة في عطلة نهاية الأسبوع مما زاد من حدة المنافسة، حيث انطلق ماكس من المركز الأول على الحلبة المبللة متقدماً على زميله سيرجيو بيريز في جميع لفّات السباق في إيمولا ، ويُحرز فوزه الثاني هذا الموسم بعد فوزه بسباق جائزة السعوية الكبرى على حلبة جدة، تاركاً لزميله المكسيكي المركز الثاني.لوكير يتراجع من المركز الأول إلى السادسبينما استقر لاندو نوريس في المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويج لافتة لفريقه مكلارين، وتبعه جورج راسل على سيارة مرسيدس في المركز الرابع بالرغم من الضغط القوي عليه من الفنلندي فالتيري بوتاس من فريق ألفا روميو في اللفّات الأخيرة، أما شارل لوكير سائق فريق فيراري من موناكو فعلى الرغم من فوزه بالمركز الأول في في بطولتين هذا الموسم وهما سباقي البحرين الكبرى وأستراليا الكبرى؛ فقد تراجع على أرض فريقه إلى المركز السادس.واحتفظ الياباني يوكي تسونودا سائق فريق ألفا تاوري بالمركز السابع، بعد تغلبه بقوة على الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق أستون مارتن والذي أحرز نقاط لفريقه لأول مرة هذا الموسم بحصوله على المركز الثامن.وذهب المركز التاسع إلى الدانماركي كيفن ماغنوسن الذي واصل تحقيق النقاط الثمينة لفريق هاس، بينما انتهى الكندي لانس سترول في المركز العاشر ليضيف لفريق أستون مارتن نقطة إضافية.