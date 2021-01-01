10 نصايح مهمه جدا لعربيتك..غسيل العربية فى الشمس بيحرق الدهان…

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صورة الخبر: غسيل العربية
غسيل العربية

لو انت معندكش خبرة في العربيات … وهاتشتري عربية … يبقى المقال دا ليك ، يقدم لك موقع نايل موتورز نصائح بسيطة ومميزة تحافظ من خلالها على عربيتك.

1- غسيل العربية فى الشمس بيحرق الدهان

2- مسح العربية وهيا عليها تراب فى الشمس بيجرح الدهان

3- رفع المساحات اثناء الغسيل بينشف جلدها ويخليها تبوظ الازاز

4- متفولش عربيتك فى الحر للاخر

5- متنزلش من عربيتك بعد االركنة منغير ماتعمل لوك الدركسيون

6- متغسلش الكوتش وانت جاي من مشوار والطنابير سخنة
7- تغيرك للزيت بدرى عن معادة ايا كان نوع الزيت اللي

بتحطة يطول عمر الموتور

8- متسيبش العربية فاضية بنزين كتير بيكتم العربية ويسد

الرشاشات لو انجكشن اوكابراتير

9- ظبط ضغط الكوتش صيف وشتا بيطول فى عمر الفردة

10- غسيل دايرة الماية وتنضيفها من فترة لفترة بيطول عمر

الردياتير وعمر ماتور عربيتك

المصدر: Nile Motors

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