10 نصايح مهمه جدا لعربيتك..غسيل العربية فى الشمس بيحرق الدهان…



غسيل العربية غسيل العربية

لو انت معندكش خبرة في العربيات … وهاتشتري عربية … يبقى المقال دا ليك ، يقدم لك موقع نايل موتورز نصائح بسيطة ومميزة تحافظ من خلالها على عربيتك.



1- غسيل العربية فى الشمس بيحرق الدهان



2- مسح العربية وهيا عليها تراب فى الشمس بيجرح الدهان

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3- رفع المساحات اثناء الغسيل بينشف جلدها ويخليها تبوظ الازاز4- متفولش عربيتك فى الحر للاخر5- متنزلش من عربيتك بعد االركنة منغير ماتعمل لوك الدركسيون6- متغسلش الكوتش وانت جاي من مشوار والطنابير سخنة7- تغيرك للزيت بدرى عن معادة ايا كان نوع الزيت الليبتحطة يطول عمر الموتور8- متسيبش العربية فاضية بنزين كتير بيكتم العربية ويسدالرشاشات لو انجكشن اوكابراتير9- ظبط ضغط الكوتش صيف وشتا بيطول فى عمر الفردة10- غسيل دايرة الماية وتنضيفها من فترة لفترة بيطول عمرالردياتير وعمر ماتور عربيتك