10 نصايح مهمه جدا لعربيتك..غسيل العربية فى الشمس بيحرق الدهان…

غسيل العربية
لو انت معندكش خبرة في العربيات … وهاتشتري عربية … يبقى المقال دا ليك ، يقدم لك موقع نايل موتورز نصائح بسيطة ومميزة تحافظ من خلالها على عربيتك.
1- غسيل العربية فى الشمس بيحرق الدهان
2- مسح العربية وهيا عليها تراب فى الشمس بيجرح الدهان
3- رفع المساحات اثناء الغسيل بينشف جلدها ويخليها تبوظ الازاز
4- متفولش عربيتك فى الحر للاخر
5- متنزلش من عربيتك بعد االركنة منغير ماتعمل لوك الدركسيون
6- متغسلش الكوتش وانت جاي من مشوار والطنابير سخنة
7- تغيرك للزيت بدرى عن معادة ايا كان نوع الزيت اللي
بتحطة يطول عمر الموتور
8- متسيبش العربية فاضية بنزين كتير بيكتم العربية ويسد
الرشاشات لو انجكشن اوكابراتير
9- ظبط ضغط الكوتش صيف وشتا بيطول فى عمر الفردة
10- غسيل دايرة الماية وتنضيفها من فترة لفترة بيطول عمر
الردياتير وعمر ماتور عربيتك
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