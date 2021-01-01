نصايح تحافظ بها على ماتور سيارتك



ماتور سيارتك ماتور سيارتك

المحرك هو أهم الأجزاء في أي السيارة، لانه الأداة التي تحول الطاقة الداخلية (الوقود) إلى طاقة حركة، لتشغيل السيارة وتحريكها.



لذلك يجب مراعاة التعامل مع محرك السيارة بحرص وعلى حسب التعليمات والكشف عليه بين فترة وأخرى الحفاظ عليه، مع معرفة العوامل السلبية التي تؤثر عليه لتجنبها.



أهم الخطوات التي يجب مراعاتها للحفاظ على محرك السيارة:

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1- تغيير زيت المحرك بشكل دوري، لان السيارة يحافظ على تشحيم أجزاء المحرك و لا يسمح بارتفاع حرارة المحرك، وعند وجود فترات طويلة بين أوقات تغيير الزيت، فإن ذلك قد يسبب تلفًا بالمحرك أو بأحد أجزائه مع مرور الوقت.2- الحفاظ على دورة التبريد داخل المحرك، مع مراعاة وجود مياه تبريد صالحة للاستخدام، حسب المواصفات المطلوبة للمحرك، والتي تختلف من شركة لأخرى.3- الحفاظ على تغيير سير الكتينة الواصل بين عمود التانك والكامات التي تعمل على تشغيل طلمبة المياه، وذلك حسب توصيات الشركة المصنعة.4- الحفاظ على تغيير مجموعة أسلاك البوجيهات بشكل دوري.5- عدم استخدام مياه الصنبور، والتي تعمل على تلف أجزاء المحرك، بسبب وجود نسبة كبيرة من الأملاح داخلها، والتي تسبب في تأكل “الردياتير” من الداخل، أو تآكل الرِّيَش الخاصة بطلمبة المياه.6- الاهتمام بغطاء التانك لتجنب تهرب الضغط الخاص بدورة المياه، والتسبب في تلف بأجزاء المحرك.7- اختيار نوعية بنزين مناسب لـ محرك السيارة، حيث أنه لا بد من أن يكون من نوعية مميزة، حسب توصيات الشركة المصنعة.8- تفقّد غطاء المحرك للتأكد من عدم وجود أي تسرّب منه، وعلاج ما يتم اكتشافه بشكل فوري، قبل أن يتسبّب وقوع مشكلات كبيرة داخل المحرك.