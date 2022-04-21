"الذهب الأصفر"من حقول المحافظات إلى صوامع الجمهورية

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تستعد الدولة لموسم حصاد وتوريد القمح، إذ يتم تجهيز مواقع تخزين الأقماح المحلية للعام 2022، ومن المتوقع ارتفاع كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية، مع جاهزية الصوامع والشون والبناكر بمختلف مراكز ومدن المحافظات.



وعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال موسم توريد القمح والذى سيبدأ خلال أيام، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسؤولى الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة ومنطقة شرق بورسعيد.



وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد أعمال اللجان المشكلة من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة و المسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين، وأعمال لجنة إدارة الحوكمة و مديرية الزراعة لمتابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين فى توصيل المحصول الى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة، مؤكدا أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال 35 ألف طن قمح، وذلك ضمن التيسيرات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين .



وجدد محافظ بورسعيد حديثه للمزارعين حول أن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية تعد واجب قومي، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أى معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين

وأعلنت مديرية الزراعه بالوادى الجديد عن بدء موسم حصاد القمح بالمحافظة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة 342094.21 فدان يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 191400 فدان.



وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المديرية تعمل على تخفيف الاعباء عن المزارعيين بالتعاون مع الادارة المركزية للارشاد الزراعي حيث تم توفير آلات ( حصاد وتربيط ) بسعر مخفض، وهو ما تم تنفيذه بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم من خلال بدء موسم الحصاد بقرية عدن مركز باريس ودعم المزارعين بتلك الآلات للتيسير عليهم .



وأضاف المرسي، أنه تم التأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التي تواجه المزارعين

