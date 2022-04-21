أسعار الذهب ترتفع اليوم في مصر 25 أبريل 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأثنين 25 أبريل 2022، مقارنة بأسعار صباح أمس بنحو 25 جنيه.



في حين تراجع سعر الذهب العالمي في أول أيام عمل البورصة العالمية، بعد تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الغيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال الأسبوع الماضي عزم البنك المركزي على مكافحة التضخم.



وانخفضت أسعار الذهب في البورصات العالمية عند تراجع بلغت نسبته 0.86%، مسجلة 1916.58 دولار للأوقية.

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وينشر «أموال الغد» قائمة أ سعار الذهب في مصر اليوم وهي كالتالي:سعر الذهب اليوم عيار 21صعد الذهب عيار 21 في السوق المحلية في صباح اليوم، مسجلًا نحو 1120 جنيهًا للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.سعر الذهب اليوم عيار 24كما قفز سعر الذهب عيار 24، ليبلغ نحو 1280 جنيهًا للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.سعر الذهب عيار 18وفي ذات السياق، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم ، نحو 960 جنيهًا للجرام.سعر الجنيه الذهب اليوموبدوره بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 8960 جنيهًا، حيث يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.سعر الذهب عالميًاتراجع سعر الذهب العالمي في صباح تعاملات اليوم الإثنين صوب مستويات الـ 1900 دولار حيث خسر خلال الساعات القليلة الماضية ما يقرب من 20 دولار في الأوقية، والتي تعد الأدنى خلال 4 أسابيع.وينخفض الذهب بنحو 0.86%، مسجلًا 1916.58 دولار للأوقية.ومنذ جلسة 18 أبريل نزل الذهب بأكثر من 70 دولار للأوقية هبوطًا من مستويات قرب الـ 2000 دولار للأوقية إلى المستويات الحالية وسط اتجاه الأسواق لتسعير الزيادة المقبلة لمعدلات الفائدة على الدولار الأمريكي.وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة العملات الرئيسية في حدود 0.5% بينما يتراجع اليورو والإسترليني في حدود 0.8% والين في حدود 0.3%.وفي المقابل تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستويات 2.825%، بينما لا يزال قرب أعلى مستوياته خلال أكثر من 3 سنوات .