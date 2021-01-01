حقيقة ظهور لفظ الجلالة في سماء مصر..بعد تداول الأمر على نطاق واسع..

انشرت صورة ظهر فيها لفظ الجلالة في السماء على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، إذ زعم مستخدمي فيسبوك أن السحب التي تجمعت مكونةً لفظ في سماء مصر هي علامة من المولى عز وجل على أن هذه هي ليلة القدر.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع تزامناً مع أولي الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مرفقا معها دعاء «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا» معلقين: «ظهور لفظ الجلالة في السماء في مشهد رهيب».
فيما تفاعل الكثيرون مع الصورة المتداولة للفظ الجلالة، إذ حصدت الصورة 2.1 ألف مشاركة، وأكثر من 5 آلاف تعليق، بالإضافة إلى 15 ألف إعجاب، ومن هنا يستعرض «المصري لايت» حقيقة هذه الصورة المتداولة بكثرة.
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