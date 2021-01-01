حقيقة ظهور لفظ الجلالة في سماء مصر..بعد تداول الأمر على نطاق واسع..



لفظ الجلالة لفظ الجلالة

انشرت صورة ظهر فيها لفظ الجلالة في السماء على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، إذ زعم مستخدمي فيسبوك أن السحب التي تجمعت مكونةً لفظ في سماء مصر هي علامة من المولى عز وجل على أن هذه هي ليلة القدر.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع تزامناً مع أولي الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مرفقا معها دعاء «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا» معلقين: «ظهور لفظ الجلالة في السماء في مشهد رهيب».



فيما تفاعل الكثيرون مع الصورة المتداولة للفظ الجلالة، إذ حصدت الصورة 2.1 ألف مشاركة، وأكثر من 5 آلاف تعليق، بالإضافة إلى 15 ألف إعجاب، ومن هنا يستعرض «المصري لايت» حقيقة هذه الصورة المتداولة بكثرة.

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ووفقًا للبحث، يعود تاريخ هذه الصورة إلى أبريل 2020، واُلتقطت في إحدى المناطق التركية، بالتحديد في مدينة نصيبين.ووفقاً لما نشره موقع «nusaybinim» التركي، فإن هذه الصورة في الأصل التقطها مواطنين تركيين من 3 مواقع مختلفة من بهواتفهم المحمولة.كما أن هذه ليست المرة الأولي التي يتداول فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، زاعمين انها ظهرت في مصر، فمنذ عام، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة مشيرين أنها ظهرت في سماء مدينة بورسعيد.