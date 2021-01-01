هل يمكن لعصير البصل و الزنجبيل تحسين نمو الشعر؟



عصير البصل و الزنجبيل عصير البصل و الزنجبيل

الشعر جزء أساسي من مظهر الإنسان، ومع ذلك ، فإن الحصول على خصلات صحية وفاتنة لا يزال حلما بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، يعتبر تساقط الشعر من أكثر مشاكل الشعر شيوعًا في العالم ، ويعاني ملايين الأشخاص من ترقق الشعر وتساقط الشعر الزائد، قد تلعب التغذية غير الكافية والتوتر والوراثة دورًا في هذا.



لحسن الحظ ، يمكن أن تساعدك العديد من العلاجات الطبيعية على إعادة نمو شعرك بسرعة وحتى منع تساقطه، يعد البصل أحد أكثر حلول تساقط الشعر شيوعًا التي تستخدمها العديد من الثقافات على مر العصور.



هل الزنجبيل يعزز نمو الشعر؟

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لا ، الزنجبيل لا يعزز نمو الشعر ، ولا توجد دراسة علمية تدعم هذا الادعاء.في الواقع ، أظهرت الدراسات أن 6-gingerol ، المكون النشط الرئيسي في الزنجبيل ، قد يوقف أو يبطئ نمو الشعر ، وبالتالي يتم اختباره لمنتجات إزالة الشعر، لهذا السبب لا ينصح أطباء الجلدية باستخدام الزنجبيل على فروة الرأس.ومع ذلك ، يحتوي الزنجبيل على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الزنك في فروة الرأس لتحفيز نمو الشعر بشكل غير مباشر، ومع ذلك ، فإن سلبيات هذا العلاج تفوق إيجابياته ، لذلك من الأفضل الابتعاد عنه.هل البصل يساعد في نمو الشعر؟نعم ، البصل علاج طبيعي معروف لنمو الشعر وكثافته. يحتوي البصل على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والميكروبات التي يمكن أن تحسن صحة فروة الرأس بشكل كبير. كما أنها تحتوي على كميات عالية من الكبريت الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر.يمكن أن يؤدي تضمين عصير البصل في نظام العناية بالشعر إلى الفوائد التالية:- يزيد من كثافة الشعر- يسرع نمو الشعر- يعزز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر- يلطف التهاب فروة الرأس- يتحكم في قشرة الرأس- يحارب شيب الشعرهل لعصير الزنجبيل والبصل آثار جانبية عند وضعه على الشعر؟قد يسبب الزنجبيل بعض الآثار الجانبية ، والتي تشمل:- تهيج الجلد وحرقه ، خاصة عند وضعه مباشرة على الجلد- يتورم- جلد جاف متقشر- حكة واحمرار- الطفح الجلدي- تهيج الفم ، واضطراب المعدة ، والتجشؤ ، والإسهال ، ومشاكل القلب ، وما إلى ذلك ، عند الإفراط في تناولها.يعتبر عصير البصل آمنًا بشكل عام للتطبيق على فروة الرأس ، ولكنه يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت ، والتي يمكن أن تكون كاوية قليلاً عند استخدامها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.أبلغ بعض الأشخاص عن تعرضهم للآثار الجانبية التالية بعد استخدام عصير البصل على فروة الرأس :- يمكن أن تسبب أبخرة الكبريت النفاذة اللدغة أو الدموع في العين.- يمكن لمحتوى الكبريت القاسي أن يزيل الرطوبة من فروة الرأس ويتركها جافة ومثيرة للحكة ومتهيجة.- حك فروة الرأس المتهيجة باستمرار يمكن أن يضعف جذور الشعر ويؤدي إلى تساقطه.- يمكن أن تؤدي الكميات المركزة من الكبريت أيضًا إلى التهاب فروة الرأس ، مما يؤدي إلى إتلاف جذور الشعر وإعاقة نشاط بصيلات الشعر ، وكلاهما يساهم في تساقط الشعر.طرق استخدام عصيرالبصل :يمكنك بسهولة تحضير علاجات الشعر باستخدام عصير البصل في المنزل باتباع هذه الوصفات.1- عصير البصل مع العسلمكونات:- نصف كوب عصير بصل أحمر- 1 ملعقة كبيرة عسلكيف تستعمل:- يُسكب العسل وعصير البصل الأحمر في وعاء ويخلط جيدًا.- ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.- ضع قبعة الاستحمام لتجنب التقطير وانتظر لمدة 5-10 دقائق على الأقل. يمكنك أيضًا ترك هذا القناع على شعرك طوال الليل.- اشطفيه باستخدام ماء فاتر وشامبو خفيف.- استخدم هذا القناع 1-2 مرات في الأسبوع لتحقيق أقصى نمو للشعر.2- عصير البصل مع زيت جوز الهندمكونات:- 1 ملعقة كبيرة عصير بصل- 1 ملعقة طعام زيت جوز الهندكيف تستعمل:- اخلطي زيت جوز الهند وعصير البصل في وعاء.- ضع هذا الخليط على فروة رأسك وقم بتدليكه برفق لبضع دقائق.- اتركه لمدة 20-25 دقيقة حتى يتم امتصاصه بشكل صحيح.- اغسل رأسك بالماء العادي والشامبو الخفيف.- أسباب تساقط الشعر :فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لتساقط الشعر :- الجينات (تساقط الشعر الوراثي)- عدم التوازن الهرموني- سن- حالات مثل الثعلبة الأندروجينية والثعلبة البقعية وتندب الثعلبة- عدوى فروة الرأس- عناية خاطئة بالشعر ، تسريحة مشدودة ، شد شعرك- بدعة الحميات- نقص بعض العناصر الغذائية وهي البيوتين والحديد والبروتين والزنك- مرض- ضغط عصبي- التدخين- مرض الغدة الدرقية- العلاج الكيميائي- الولادة