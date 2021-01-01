“الهيئة العامة للأرصاد الجوية” تحذر من برودة الطقس ليلا

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صورة الخبر: الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قالت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الحالية حيث تدور حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، لافتة إلى أنها ستكون بين 30 و31 درجة على القاهرة حتى الأسبوع المقبل.

ذكرت غانم في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن حالة الطقس حارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

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أردفت: “مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس مائل للبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد”.

في سياق متصل، وأكدت أن الحرارة تشهد اختلافات كبيرة بين النهار والليل، حيث يصل الفرق لأكثر من 13 درجة مئوية، محذرة من حالة الطقس خلال فترة الليل وعدم ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل طوال اليوم، والاحتفاظ بقطعتي ملابس خلال الساعات المتأخرة من الليل.

أضافت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكونت في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

المصدر: اعلام

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