من قصص الأنبياء .. قصة سيدنا يوسف عليه السلام و امرأة العزيز



قصة سيدنا يوسف عليه السلام قصة سيدنا يوسف عليه السلام

نعيش خلال شهر رمضان المبارك نفحات إيمانية جليلة، وما أطيب أن نتحدث عن أنبياء الله تعالى، حيث تروي "الشروق" قصص الأنبياء في سلسلة تُنشر على مدار الشهر الكريم، كما وردت في كتاب يحمل نفس الاسم للإمام الحافظ ابن كثير.



• يوسف عليه السلام ينجو من مكيدة امرأة العزيز



مر بعض التجار المسافرين من الشام إلى مصر على بئر يوسف، وقام أحدهم بملء المياه، فوجده، فقال "يا بشراي إنه غلاما"، فأخذه معه ليدخل يوسف عليه السلام إلى أرض مصر وهو واحدا من الرقيق، حيث قال ابن مسعود وقتادة إن "أشقاؤه رأووا المسافرين وباعوا لهم شقيقهم يوسف بـ20 درهما"، بينما قال عكرمة ومحمد بن إسحاق إن "المبلغ كان 40 درهما"، وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أن ثمن شراؤه كان بخسا "وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ".

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روى ابن إسحاق أن الذي اشترى يوسف بمصر هو عزيزها (أي وزيرها)، وهو ما أهّله لمستقبله الكبير بمصر، وقد طلب العزيز من زوجته أن تحسن مثوى يوسف وتعامله بشكل جيد، عسى أن يكون لهما ولدا.ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أنه عندما كبر يوسف، راودته امرأة العزيز عن نفسه، وذلك في قوله تعالى "وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ? قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ? إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ? إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ"، حيث كانت في غاية الجمال ولديها من المال الكثير، فكان لديها المنصب والشباب وأغلقت الأبواب عليها وعليه وليست أحسن ثيابها وراودته عن نفسه، لكنه رفضها.روى ابن إسحاق أن الله تعالى عصم سيدنا يوسف من الوقوع في الخطأ؛ لأنه نبيه، وسيد النجباء ومن الـ7 الأتقياء المذكورين في الصحيحين، وذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله".هرب يوسف من امرأة العزيز، فقامت باتباعه وتعلقت به، فانشق قميصه، وهو ما برأه من مكرها، فطلب زوجها من يوسف بعدما علم ببراءته أن يكتم السر؛ لأن ذلك هو الأفضل لهم، وطلب منها أن تستغفر ربها حتى يتوب عليها من الذنب.