المفتي السابق : التنمر حرام شرعا .. فيديو



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن «التنمر على الآخرين من السلوكيات الخاطئة، سواء تنمر الزميل على زميله في المدرسة أو العمل أو الجيرة».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مصر أرض المجددين»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «الأولى»، اليوم الاثنين، أن «الله – سبحانه وتعالى - نهى عن التنمر والسخرية»، مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ».



ونوه إلى أن «التنمر حرام شرعًا، ويجب على الإنسان تركه لوجه الله، وحتى ينال رضاه»، داعيًا في سياق متصل بدعاء للتوسل إلى الله: «الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا غفار يا وهاب، يا كريم يا قهار، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير، يا رب استجب لدعائنا واجعلنا مع الصالحين».