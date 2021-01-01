فيديو .. عبد الستار صبري يتحدث عن شيكابالا والسولية وكهربا والأهلي والزمالك



عبد الستار صبري عبد الستار صبري



قال عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، إن منتخب مصر لا ينقصه إلا الجمهور، مؤكدا أن المنتخب الحالي قوي جدًا وبه عناصر جيدة جدًا.



وأضاف عبد الستار صبري أنه كان سيحترف في ريال مدريد الإسباني خلال فترة احترافه في أوروبا لكنه تعرض لبعض المشاكل مع مدربه في نادي بنفيكا البرتغالي.



وقال الكابتن عبد الستار صبري “لو كنت مكان كيروش قبل بطولة أفريقيا كنت هضم أفشة وطارق حامد للمنتخب وقرار كيروش كان سليما".

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وللمزيد حول حلقة عبدالستار صبري في حبر سري وحديثه عن منتخب مصر والأهلي والزمالك ورأيه في شيكابالا والسولية ومحمود كهربا شاهد الفيديوجراف التالي: