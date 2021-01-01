ولن يُرى في مصر .. السبت المقبل كسوف جزئي للشمس لأكثر من 3 ساعات

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن الكرة الأرضية ستشهد السبت المقبل كسوفا جزئيا للشمس لن يرى في مصر والمنطقة العربية ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443، موضحًا أنه سيتبعه خسوف كلي للقمر في 16 مايو المقبل ترى في مصر مراحل منه.
وأضاف القاضي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين- أنه يمكن رؤية الكسوف في جنوب وغرب أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، وجزء من القارة القطبية الجنوبية.
وأوضح أنه عند ذروة الكسوف الجزئي سيغطي قرص القمر حوالي 64% من قرص الشمس، لافتا إلى أن مراحل الكسوف ستستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 3 ساعات و54 دقيقة تقريبا.
وأشار إلى أن الكسوف الجزئي للشمس سيبدأ في الساعة الثامنة و45 دقيقة و12 ثانية مساء يوم السبت المقبل، وتصل ذروته في الساعة العاشرة و41 دقيقة و20 ثانية مساء، ونهايته ستكون في الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة و56 ثانية صباح يوم الأحد (الأول من مايو) وذلك بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!