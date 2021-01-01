تشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات



الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار



أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.



جاء تشكيل اللجنة، كالآتي:



الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيساً للجنة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور حسين مصطفى عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق (أساسى)، والدكتور عبد الله بركات رئيس جامعة حلوان الأسبق (احتياطي).

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كما ضم القرار مرشحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور هند ممدوح حنفي رئيس جامعة الإسكندرية (أساسي)، والدكتور سمير يوسف الصياد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة حلوان ووزير الصناعة والتجارة الأسبق (احتياطي).واستعرض المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه، السبت الماضي، بجامعة عين شمس، القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة اختيار رؤساء جدد للجامعات التي شارفت مدة رؤسائها الحاليين على الانتهاء ( المنصورة، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، المنيا، أسيوط، الأقصر)