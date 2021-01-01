تشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.
جاء تشكيل اللجنة، كالآتي:
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيساً للجنة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور حسين مصطفى عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق (أساسى)، والدكتور عبد الله بركات رئيس جامعة حلوان الأسبق (احتياطي).
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