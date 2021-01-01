الأرصاد | استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة محافظات

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.
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