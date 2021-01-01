الأرصاد | استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة محافظات

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة


تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى.

المصدر: elbalad

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